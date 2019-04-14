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台灣青年陶藝家余華宇驚艷作品　佛光山潮州講堂首展

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▲▼青年陶藝家余華宇陶藝驚艷作品，即日起佛光山潮州講堂展出。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣青年陶藝家余華宇「器宇不凡」陶藝作品，即日起到本月28日在佛光山潮州講堂展出。圖為仿宋柴燒青瓷作品。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

當代台灣青年陶藝家余華宇花了10多年時間，掌握各類陶土屬性，融入自己創藝，開發出冰、原礦、真石（實）、岩礦系列陶藝作品，件件令人稱奇，他的「『器』宇不凡」作品，即日起到本月28日在佛光山潮州講堂展出，值得一看。

▲▼青年陶藝家余華宇陶藝驚艷作品，即日起佛光山潮州講堂展出。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼原礦與冰壺系列作品。

▲▼青年陶藝家余華宇陶藝驚艷作品，即日起佛光山潮州講堂展出。（圖／記者陳崑福翻攝）

1980年出生的余華宇，高中時畢業後從事車床工作，但國中階段接觸過的迷樣般手拉坯陶藝製作，一直令他難以忘懷，退伍後，隻身北上鶯歌，先後拜師吳國榮、吳堅材兩位老師學藝，奠定他拉坯、燒製陶底蘊，成立長興藝術工坊，精心研發，期間分別榮獲台灣金壺獎陶藝設計競賽文創博覽金獎、府城台灣工藝文創推展協會優等獎項。

▲▼青年陶藝家余華宇陶藝驚艷作品，即日起佛光山潮州講堂展出。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼仿宋汝窯溫潤瓷器與耀變志野系列陶壺。

▲▼青年陶藝家余華宇陶藝驚艷作品，即日起佛光山潮州講堂展出。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於他這些年來不斷深入鑽研各類岩土特性，利用紫砂、朱泥、日本進口礦石等原料，不斷推陳出新，開發出冰煙、原（岩）礦、真石（實）、耀變志野等系列陶藝，展現陶藝家持續精進原創力，近年來更向郭瑞聰老師學習釉藥配方，開創更多元茶具作品。

其中「冰煙」是利用雲煙原理，當熱水淋在該純手工螫孔壺身時，因水分停留附著在密密麻麻、布滿細針孔的壺上滲透出雲霧的水氣，宛如飄煙現象。耀變志野系列作品，如宋汝窯般瓷溫潤、乳白，讓人愛不釋手。而難忘初入社會與螺絲、扳手等為伍的日子，余華宇將它們轉化成壺具，如真似假的金屬壺具，堪稱一絕。

仿宋製做的青色瓷，動用6人，連續燒了5天4夜，溫度必須維持在1260度以上，共燒了20噸龍眼、香思木等樹，熄火成灰後，灰燼因冷空氣下降作用，以自然落灰飄落在胚體上，自然產生開光、冰裂現象，成功率不到兩成，更難得一見。

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關鍵字：陶藝家,余華宇,佛光山,潮州講堂

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