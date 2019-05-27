董念台批館長、妙天玩殘台灣　韓國瑜應清楚誓師10萬人都是動員來





▲蔡英文合體館長。（圖／翻攝自館長臉書）

政治中心／綜合報導

「館長」陳之漢的網路人氣高，曾與多位政治人物合體直播，在影音平台創下超高流量，結果遭到討債名人董念台大嗆「這種咖小」。董念台27日以「另類神棍」為題批評館長和妙天會玩殘台灣，他說館長玩成政客「拜碼頭」的重點之站，加上替高雄市長韓國瑜6月1日誓師大會申請路權的妙天，「若總統大選被這兩人亂攪豁，台灣未來還會有希望嗎？」

董念台27日在臉書上表示，妙天算是轉型最成功的神棍，除了經營靈骨塔外，也投資不少事業，已不需要在第一線「招搖撞騙」了。

▲妙天（右）。（圖／ETtoday資料照）

董念台說，館長這個貨色，是一個小混混出身，竟然可以玩到「網紅兼政治神棍」，更玩成政客「拜碼頭」的重點之站。從這幾天「打韓」轉向到國民黨的高層，即可得知韓國瑜已與館長達成默契，「真不知道是社會悲哀？仰或是韓國瑜已墮落到不值得同情」。

董念台提到，妙天本事還真大，結合了前立法院長王金平的力量，又有蔡正元替他操盤，也能在台灣生出一股政治力量。若再從「府前誓師」造勢大會，可以看出妙天些許的政治實力，如以十萬人為基準，可能韓粉不到三萬人，其他多是動員而來，這點韓國瑜團隊應該是很清楚。

▲韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

「館長也不簡單，除了唬弄藍綠紅白外，心中所屬的是蔡英文」董念台稱，館長只要透過自己的族群私訊，可能除了蔡英文以外，沒有那個侯選人佔得到便宜。「台灣還真是好玩，神棍也能有出頭天，小混混也能左右政客來燒香。真不知道『那一掛』想選舉的人，腦袋裡裝的是什麼？難道為了選情而失了格，真是沒出息啊！」

最後，董念台說，「像懂得轉型的妙天，以及滿嘴髒話的館長，都是當今社會的『另類神棍』。」這兩人竟然可以影響群眾，更能大玩政治遊戲，若是總統大選被這兩人亂攪豁，台灣未來還會有希望嗎？

▼董念台以「另類神棍？」為題，認為妙天和館長都是當今社會的「另類神棍」。（圖／翻攝自董念台臉書）