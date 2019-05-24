警「NM不分」人生染汙點！她8次再審洗冤屈　苦讀法律10年怒提告

▲婦人張月英遭冤枉肇事逃逸，苦讀法律10年證清白。（圖／東森新聞）

突發中心／台北報導

台北市女子張月英12年前遭控肇逃被法院判刑定讞，張女自學苦讀法律，請求法院再審才發現，警員填錯當年的車禍報案單，將車牌號碼中的「M」記成「N」，她洗刷冤屈後，決定控告當時的承辦人員，但台北地檢署認為6人無犯罪故意，處分不起訴，日前已簽結處分，但張女不服，向高檢署提起再議。

這起冤案要回溯到2007年9月26日晚間6時許，一名年約80歲的朱姓老婦人行經北市汀州路三段巷口時，遭機車撞倒在地，肩背受傷，但機車騎士不但沒有停車察看，反倒直接重踩油門肇事逃逸，一旁目擊民眾見狀趕緊報案。

警方根據報案電話，指稱肇事機車車牌為「DNX-211」，循線找上張月英。雖然張女堅決否認犯案，表示案發時自己在黃昏市場擺攤做生意，但最終仍遭法院依過失傷害、肇事逃逸2罪，分別判處拘役50天、6個月有期徒刑，共易科高達43萬元罰金。

張女為重獲自由，只好繳交罰金，回家閉門苦讀法律，8度向法院聲請再審，終於在2016年獲得高院受理。再審法官根據當初警方受理報案紀錄單發現，當時報案人向勤務中心表示，肇事車輛車牌為「DMX-211」，並非張女的機車車牌「DNX-211」，張婦終於獲得改判無罪確定，也拿回罰金。

張女不甘心10年的青春就這麼浪費了，她積極捍衛自己的權益，除了提出刑事補償獲得53萬元補償金、向警局請求國賠86萬元敗訴外，張女還控告當時案件的承辦人員陳、楊姓員警和證人一共6人，涉嫌湮滅證據，但檢察官認為他們僅是分不清「M」、「N」並無犯罪故意，給予不起訴處分，日前司法官也簽結處分，但張女不服氣，決定向高檢署提起再議。

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