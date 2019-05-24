開心遊陽明山！他逆向撞來車　結髮妻慘丟命...悔：是我的錯

▲他開車貪快害得坐在副駕駛座的妻子丟命。（圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

地方中心／基隆報導

一時貪快卻要與老婆天人永隔...基隆一名楊姓男子2018年2月間開車載著妻子出遊時，因車速快、轉彎弧度大，逆向開進對向車道，瞬間撞上對向來車，妻子雖經送醫搶救但仍不治身亡。基隆地方法院依過失致死罪判處楊男拘役50天，緩刑2年。

根據判決書，楊男2018年2月18日下午開車載妻子沿著新北市金山區台二甲線由金山往陽明山方向行駛，沒想到開到台二甲6公里處時，卻因沒有減速慢行，車速快、轉彎弧度過大，車輛直接開進了對向車道，迎頭撞上對向由姜姓男子所駕駛的轎車。

強大的撞擊力道，導致姜男與車內4名乘客受傷，而楊妻則是因強烈撞擊造成顱部及胸部創傷、多重器官創傷性損傷等傷害，經送醫急救後，仍因傷勢太過嚴重於同日晚間7時34分許不治死亡。楊男則被依過失致死罪嫌遭到檢方起訴。

法官考量，楊男犯後態度良好，坦承自己有過失，因一時疏忽導致車禍事故發生，除了自己受傷以外，也造成結髮多年的妻子死亡，已經是極大的懲罰，另外，楊男的子女表示父親不是故意的，他也受到了傷害，願意原諒父親，因此依過失致死罪判處楊男拘役50天，緩刑2年。

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