　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台商3C賣場拚轉型　上海百腦匯引入5G推「潮流」體驗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上海百腦匯。（圖／記者魏有德攝）

▲上海百腦匯。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／上海報導

隨5G技術發展和消費趨勢轉變，老牌台資3C賣場「百腦匯」近年積極創新經營型態，應對競爭；以位於徐家匯商圈的百腦匯上海店為例，昨（25日）宣告商場正式進入「5G時代」，並引科技新知分享、全能維修品牌，企圖以「潮玩＋學習+維修」業態結構，塑造全新購物休閒體驗。

百腦匯係藍天電腦集團於大陸的投資項目，西元1998年成立，總部設於上海，在北京、上海、南京、成都等近20個城市都有設點，早年藉大陸DIY組裝電腦熱潮竄起，不過隨電商發展、消費電子市場轉變，在2015、2016年時，積極推動上海、天津等地商場轉型升級為「科技智能廣場」，以應對市場考驗，例如引進引進主打科技潮玩的「樂之」科技智慧體驗館，以及「翼世紀」電競館、「樂之精品咖啡」、「電腦醫院」、「Betweens」美式餐廳等自創品牌。

▲▼上海百腦匯好匯修。（圖／受訪者提供）

▲上海百腦匯好匯修，客人可透過電子螢幕觀看維修情況。（圖／受訪者提供）

百腦匯新零售中心總經理高偉倫指出，進一步開設協助消費者獲得科技新知的「滔滔堂」，以及提供IT產品一對一專業維修服務的「好匯修」，主要係針對現在消費者的需求，提供線上電商無法滿足的社交休閒服務,，讓消費者不僅只是為了購買最新科技產品，而來到百腦匯，以提升附加價值。

此外，百腦匯5月與華為和中國聯通合作，在「滔滔堂」架設5G基地台，並展示華為最新5G手機，成為上海首批線下體驗點，消費者可在第一時間體驗5G高速感、AIoT應用以及最新智能產品，正式宣告百腦匯進入5G新時代。在25日當天，百腦匯也邀請台灣3C界網紅達人鄭蛋蛋在上海店，分享科技新知。

▲▼上海百腦匯滔滔堂。（圖／受訪者提供）

▲上海百腦匯滔滔堂。（圖／受訪者提供）

於維修服務上，高偉倫指出，透過全透明、開放的維修過程，有助於消除消費者的疑慮，並提供二手置換服務。今年4月，「好匯修」已經在廈門店、重慶店先行開幕；9月時，廣州店也將開幕「好匯修」和「滔滔堂」。他說，未來百腦匯的自有商場，都將逐步以此概念推動轉型調整。

事實上，自2013年大陸超越美國，成為全球最大的消費電子市場以來，近年多維持10%到15%以上的高成長率，其中線上消費規模年增率更在20%到30%左右，以至於如蘇寧易購、國美等家電品牌商場，均致力推進線上、線下的銷售結合。

百腦匯表示，今年10月，將是上海店轉型為「科技智能廣場」的三週年，以建設5G基地台為起點，迎接2020年5G全面商用化時代的到來，包括結合5G與手機、智能家電、智能筆電、電競、智能健康設備、智能生活等，全力推廣AIoT全系列商品，成立智能電器專區。

▼上海百腦匯。（圖／記者魏有德攝）

▲▼上海百腦匯。（圖／記者魏有德攝）

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：百腦匯,轉型升級,3C,上海,5G

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

與紅火蟻同級！小龍蝦列入雲南「外來入侵物種名錄」

華聞快遞／「盱眙小龍蝦」品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

吃早餐要求「老闆娘幫加料」被拒！他3年後重返店家放火　網傻眼：天蠍嗎

影／舞蹈海選「升降舞台」突坍塌！數十名兒童瞬間墜落...現場畫面曝光

重挫經濟成長與秩序！新華社清點貿易戰5大世界性危害

買百萬車位只能爬天窗進出！開發商見「四門卡死」堅持不退錢：你賣給別人啊

影／室友穿到自己拖鞋！16歲女氣炸要求脫下　結局慘被「狂捅4刀」濺滿身血

福建貨船二氧化碳泄漏釀10死　初步研判為三副操作導致

惹怒太極大師拒道歉！格鬥狂人徐曉冬被列入「失信被執行人名單」

同學都叫他「小苟子」　河北5歲男童哭：我要跟媽媽姓

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

詭譎偵訊室、自然鐘乳石階梯　日治軍事遺址「鼓山洞」大揭密

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

與紅火蟻同級！小龍蝦列入雲南「外來入侵物種名錄」

華聞快遞／「盱眙小龍蝦」品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

吃早餐要求「老闆娘幫加料」被拒！他3年後重返店家放火　網傻眼：天蠍嗎

影／舞蹈海選「升降舞台」突坍塌！數十名兒童瞬間墜落...現場畫面曝光

重挫經濟成長與秩序！新華社清點貿易戰5大世界性危害

買百萬車位只能爬天窗進出！開發商見「四門卡死」堅持不退錢：你賣給別人啊

影／室友穿到自己拖鞋！16歲女氣炸要求脫下　結局慘被「狂捅4刀」濺滿身血

福建貨船二氧化碳泄漏釀10死　初步研判為三副操作導致

惹怒太極大師拒道歉！格鬥狂人徐曉冬被列入「失信被執行人名單」

同學都叫他「小苟子」　河北5歲男童哭：我要跟媽媽姓

第一個衝來聞香！　吃貨柴趴桌「電眼逼打賞」：分我一口嘛

影／寶寶張眼！媽心一驚：該不會醒了　4月大天使弟下秒「自己搖睡」超懂事

獨家／Twinko解散有內幕！　張語噥無奈：你們沒有想到我

戴正吳赴日為贊助球隊開球　透露會擔任夏普董事長到2021年　

單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就是要讓她死

與紅火蟻同級！小龍蝦列入雲南「外來入侵物種名錄」

華聞快遞／「盱眙小龍蝦」品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

行車紀錄全錄下！金毛探頭緊盯「神秘小窗口」　背後真相笑翻46萬網

男嬰四肢瘀傷送醫「啟動緊急安置」　家防中心：家屬說法有出入

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

大陸熱門新聞

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住..

買百萬車位　四門卡死出入爬天窗

室友穿到自己拖鞋！16歲女要求..

「格鬥狂人」拒道歉　被限制消費

床的世界、和成研發長照產品登陸

升降舞台突坍塌　數十名孩童墜落

「家人以前勸我離職」華為員工曝..

玉環對台直航破20萬　台中嬤中..

用台式早午餐登陸　台青六人組「..

全球首例！四川臥龍出現「白貓熊..

噁男搭車「偷搓樂器」…下秒直接..

玉環東沙石頭屋　小漁村大藝術

10歲女偷刷卡　斗內直播主90..

台商3C賣場轉型　上海百腦匯推..

更多熱門

相關新聞

巴西電信商　將用華為設備測試5G

巴西電信運營商TIM Participacoes SA（下稱TIM）周三表示，將使用華為提供的設備，在巴西南部城市佛洛裡亞諾波里斯（Florianopolis）進行5G無線技術測試。TIM是義大利電信（TIM SpA）在巴西的子公司，同時也是巴西電信四巨頭之一。據該國電信網站Teleco的數據顯示，截至今年第一季，TIM在巴西的市場所占比位列第三，達24.07%，與排第二的Claro（24.63%）僅有微弱的差距。

先探／PCB產業開闢5G新藍海

澳門首季旅客總消費提升3.1%

英國電信：會使用華為設備開通5G網路

美要南韓禁用華為　韓外交部：無法介入私企

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

蔡依林被雷射筆射眼睛　狀況曝光…粉絲心疼了！

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面