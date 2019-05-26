台商3C賣場拚轉型　上海百腦匯引入5G推「潮流」體驗

▲上海百腦匯。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／上海報導

隨5G技術發展和消費趨勢轉變，老牌台資3C賣場「百腦匯」近年積極創新經營型態，應對競爭；以位於徐家匯商圈的百腦匯上海店為例，昨（25日）宣告商場正式進入「5G時代」，並引科技新知分享、全能維修品牌，企圖以「潮玩＋學習+維修」業態結構，塑造全新購物休閒體驗。

百腦匯係藍天電腦集團於大陸的投資項目，西元1998年成立，總部設於上海，在北京、上海、南京、成都等近20個城市都有設點，早年藉大陸DIY組裝電腦熱潮竄起，不過隨電商發展、消費電子市場轉變，在2015、2016年時，積極推動上海、天津等地商場轉型升級為「科技智能廣場」，以應對市場考驗，例如引進引進主打科技潮玩的「樂之」科技智慧體驗館，以及「翼世紀」電競館、「樂之精品咖啡」、「電腦醫院」、「Betweens」美式餐廳等自創品牌。

▲上海百腦匯好匯修，客人可透過電子螢幕觀看維修情況。（圖／受訪者提供）

百腦匯新零售中心總經理高偉倫指出，進一步開設協助消費者獲得科技新知的「滔滔堂」，以及提供IT產品一對一專業維修服務的「好匯修」，主要係針對現在消費者的需求，提供線上電商無法滿足的社交休閒服務,，讓消費者不僅只是為了購買最新科技產品，而來到百腦匯，以提升附加價值。

此外，百腦匯5月與華為和中國聯通合作，在「滔滔堂」架設5G基地台，並展示華為最新5G手機，成為上海首批線下體驗點，消費者可在第一時間體驗5G高速感、AIoT應用以及最新智能產品，正式宣告百腦匯進入5G新時代。在25日當天，百腦匯也邀請台灣3C界網紅達人鄭蛋蛋在上海店，分享科技新知。





▲上海百腦匯滔滔堂。（圖／受訪者提供）

於維修服務上，高偉倫指出，透過全透明、開放的維修過程，有助於消除消費者的疑慮，並提供二手置換服務。今年4月，「好匯修」已經在廈門店、重慶店先行開幕；9月時，廣州店也將開幕「好匯修」和「滔滔堂」。他說，未來百腦匯的自有商場，都將逐步以此概念推動轉型調整。

事實上，自2013年大陸超越美國，成為全球最大的消費電子市場以來，近年多維持10%到15%以上的高成長率，其中線上消費規模年增率更在20%到30%左右，以至於如蘇寧易購、國美等家電品牌商場，均致力推進線上、線下的銷售結合。

百腦匯表示，今年10月，將是上海店轉型為「科技智能廣場」的三週年，以建設5G基地台為起點，迎接2020年5G全面商用化時代的到來，包括結合5G與手機、智能家電、智能筆電、電競、智能健康設備、智能生活等，全力推廣AIoT全系列商品，成立智能電器專區。

▼上海百腦匯。（圖／記者魏有德攝）