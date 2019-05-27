兒18歲出櫃！男男穩交6年　暖爸偷存錢：去買棟房…好好跟他過下去

▲爸爸打算等到兒子30歲時，贊助他去國外合法結婚！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

台灣是亞洲第一個讓同志新人享有婚姻權利的國家！日前一名男網友分享洋蔥文，同婚專法通過那天，總是四處出差的爸爸突然打電話說出內心話「從前我一直反對你交男友」，正當大家以為原PO的戀情不被家人祝福時，結局神反轉，愛子心切的爸爸，其實偷偷存了一筆錢要替兒子完成終身大事，掀起大批網友暖哭「能有這種開明的父母，很幸福」。

一名男網友在《Dcard》透露，從小與爸爸聚少離多，幾乎只有過節日才碰面吃飯，18歲那年，他向家人坦承出櫃，本以為會上演一場家庭革命，意外的，爸媽反而獻上祝福「沒關係，我只希望我的兒子可以有自己的幸福人生」，讓原PO備感欣慰。一轉眼多年過去，原PO說，17日同婚專法通過當下，遠在韓國出差的爸爸也非常關注，特地打電話過來，他帶著忐忑的心情接起，話筒那一頭緩緩問著「 你在幹嘛，你今天有去立法院嗎？」原PO回應「有啊，跟我男友一起去的，怎麼了？」

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此時，爸爸道出心中多年的祕密，「從前我一直反對你交男友，很怕你被排擠被欺負」，加上沒有常常在家，假若兒子在學校有個三長兩短，根本無法立即趕到現場處理。如今同婚專法三讀通過，終於放下心中的大石頭，老爸喜極而泣的說，「看到今天同婚過了 我很高興。」

「我跟你媽存了一筆錢！」爸爸突然送給兒子一份大禮物，表示如果原PO滿30歲，台灣同婚沒合法的話，就決定讓小倆口去國外結婚，所幸同婚專法通過，「看到現在你們在台灣就可以登記，我跟你媽真的很開心，你們年輕人在台北買房不容易，錢我們幫你存，買棟房子，好好跟他過下去」。

原PO眼淚瞬間潰堤，感動到無法言喻，他透露，目前與男友穩定交往6年，很慶幸能擁有一個開明的家庭和朋友在背後默默支持，也盼望所有的同志情侶能夠有情人終成眷屬。

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▲爸媽在背後默默守候，讓網友感動淚崩！（圖／翻攝自Dcard）

該文章暖能量噴發，掀起大批網友淚崩支持「天啊！你爸真是太棒了吧，除了接受你們之外，還有幫你準備錢，嗚嗚嗚好羨慕」、「你很幸運有父母親的支持，祝福兩位有美好的未來」、「人生勝利組了」、「你好棒，看到差點哭出來」、「你真的很幸運，很多人一輩子都不敢出櫃」、「六年了真不容易，你們要永遠幸福呦～結婚記得再上來發文閃我們，想知道認識到相愛的過程」。

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