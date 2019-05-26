百年首見！北海道飆39.5度高溫　打破日本歷史紀錄

▲北海道佐呂間町創下歷史紀錄的39.5度高溫。（圖／達志影像／美聯社）

日本今（26）日因為受到高氣壓壟罩影響，全國各地氣溫上升，其中位在北海道的佐呂間町在當地時間下午2點左右竟然觀測到39.5度，創下5月全國最高溫和北海道全年最高溫的歷史紀錄。日本氣象廳也對各地發出高溫警報，呼籲民眾多補充水分、避免日曬以防中暑。

綜合日媒報導，日本全國各地晴朗，各地出現創紀錄的高溫，在全國926個觀測站中，以北海道為中心就有53處出現35度以上高溫，509處出現30度以上高溫，在中午前，北海道帶廣市就觀測到38.7度，創下北海道127年來的最高溫紀錄，結果下午2點左右，佐呂間町更是測到39.5度，直接打破全國5月和北海道全年的歷史最高溫紀錄。

▲整個北海道猶如在火爐之中。（圖／翻攝自tenki.jp）

日本氣象廳表示，由於高壓持續壟罩，除了天氣晴朗日照強烈之外，包括佐呂間町在內北海道東部可能會繼續受到「焚風」影響，已經發出「高溫注意警報」，醒民眾注意水分補給以及使用帽子遮陽以防中暑，預估27日還是類似的炎熱天氣。

根據資料顯示，過去日本全國5月最高溫是1993年5月13日在埼玉縣秩父市的37.2度，而在北海道5月的高溫紀錄為1996年5月30北見市的33.9度，全年紀錄則是2014年音更町和1924年7月12日在帶廣市觀測到的37.8度。