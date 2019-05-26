胸口插刀爆血！日男躺名古屋鬧區慘死　他當街殺紅眼狂砍嚇壞路人

名古屋 殺人 pic.twitter.com/lBhBPKpmcw — 。。。 (@fFWUUfGKmZgdYTv) 2019年5月25日

▲ 影片可能引起不適，請慎點。

國際中心／綜合報導

日本名古屋25日深夜發生一起驚悚的殺人案，兇嫌兩手分持棍棒及兇刀，當眾毆打並狂砍一名4旬男子，受害者被打到倒在地上、完全沒有力氣反抗，行經事發現場的路人不斷尖叫，試圖阻止兇手，卻又不敢上前。男子最後胸口插著一把刀、躺在地上，周遭都是血跡，送醫後不治。

一名女性民眾當晚11時10分報警指出，名古屋市中區榮4丁目的路上有男子持兇器襲擊另一名男子。愛知縣警中警察署派人趕到現場後便看見，住在天白區鴻之巢1丁目的46歲男子榊原順次躺在地上、胸部中刀，送醫後很快便斷氣。

中署警方今（26）日稍早宣布，依謀殺未遂嫌疑逮捕住在南區明治1丁目的48歲無業男子山城清幸。山城案發當時就在現場附近，認罪後轉為兇殺案嫌犯，正接受調查。警方指出，死者生前與兇嫌熟識彼此，2人疑似發生爭執，詳細犯罪動機仍需進一步調查。

▲ 受害者全身是血，送醫後身亡。（圖／翻攝自推特）

由目擊者上傳的影片可見，山城戴著手套、手持一根棍子和一把刀，不斷揮向躺在地上的榊原。雖然2人與目擊者有一段距離，還是可以清楚聽見棍棒落在榊原身上的聲音。榊原試圖在地上翻滾或以雙腳躲避攻擊，但山城依然毫不留情狂砍，完全不顧周遭路人高聲阻止。

案發地點位於市中心，距離榮車站僅500公尺，儘管時間接近午夜仍有不少路人。他們都在數公尺外高聲喊著「不要！」但山城有如殺紅了眼，讓民眾都不敢直接上前。影片後半段，滿身是血的榊原已經躺在地上、一動也不動，山城依然不斷揮刀狂砍，這時才有2名分別身穿黑衣及白衣的女子上前制止，但山城還是轉個身繼續砍。

這起案件今天被分享到PTT，迅速引起討論，鄉民紛紛表示，「不血腥，可是看了非常不舒服」、「女的衝上去也是很勇敢」、「怎麼沒人出來制止」、「不是刀怎麼可能背都是血，反正我看了很不舒服」、「你也想受傷的話就去啊，拿刀你敢去阻止？」、「老實說我是旁觀者也不敢上去」、「覺得可怕，一定有什麼深仇大恨」。