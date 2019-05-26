民進黨團提「6月開臨時會」處理公投修法　其他黨團這樣說…





▲《公投法》修法，民進黨團枕戈待戰。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

立法院本會期即將結束，但民進黨立院黨團預計要提案召開臨時會，內容包括處理公投法、產業創新條例等。民進黨團總召柯建銘26日表示，臨時會的時間大約會在6月17日前後。針對民進黨想要開臨時會，國民黨立法院黨團書記長吳志揚認為，如果只是急忙在選舉作弊，他們為什麼要配合？

立法院第9屆第7會期將於31日結束，柯建銘26日表示，民進黨團主張要加開臨時會，處理公投法、產業創新條例等案，以及下周最後一次院會中尚未通過，且需要透過臨時會處理的案子；而臨時會時間大約在6月17日左右。

針對民進黨要加開臨時會，其中包括了遭到國民黨團強力杯葛的公投法。吳志揚說，如果是酒駕、虐童這種還沒修法的要加開臨時會是可以的，但如果只是急忙在選舉作弊，那國民黨為什麼要配合？公投法亂修會影響到選舉，不應該為了選舉的法案增加臨時會。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，時力主張透過延會方式處理，若真要召開臨時會，可以處理酒駕相關法案，以及司法改革的案子。親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則質疑，國家現在有發生重大事故嗎？臨時會現在變成慣例，「為了開而開」，但這「真的是不需要！」