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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

限制出境法制化三讀　禁令將有時限並明文規定救濟方法

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法槌，病人（圖／視覺中國CFP）

▲法院、地檢署所做的限制出境處分，嚴重侵害人權。立法院24日終於將限制出境條文法制化。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

立法院會24日三讀通過刑事訴訟法部分條文，增訂限制出境、出海專章，明定限制的法定要件及其程序，也規定限制出境及限制出海的期限，偵查中不得超過1年2月、審判中不得超過10年，另外也規定延長禁令的程序及相關配套措施。

現行《刑事訴訟法》中僅對限制住居有明文規定，但對於限制的時限、救濟的程序，均未規定。另外實務上常採用的限制出境、限制出海，更是完全沒有明文規定，因此衍生許多問題，嚴重侵害人權。例如名律師尤伯祥就曾指出，1名旅居外國的80多歲當事人，在國外結婚生子30年，返台時在機場突然遭到限制出境，無法返回外國的家中；多次向法院聲請解除，但法院以各種理由搪塞駁回。尤伯祥說，「80多歲的老人可能看不見明天的太陽，但法院還這樣處理，太過「冷血」，不顧人權。」另外前司法院副院長城仲模也認為，人民可能因為無法出境，導致國外經商失敗，影響人民生計。

限制出境嚴重侵害人權，必須修訂專法，已經成為法界共識。司法院從2017年起，就開始推出《刑事訴訟法》修正草案，歷經立法院多次公聽會、政黨協商、司法及法制委員會的討論後，終於在24日排入立法院院會議程，並在中午左右，三讀過關。

三讀條文規定，被告犯罪嫌疑重大，當有「無一定之住、居所者」、「相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」、「有相當理由足認有逃亡之虞者」這3種情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。另外，除被告住、居所不明而不能通知者外，書面通知至遲應於為限制出境、出海後6個月內通知；但於通知前已訊問被告者，應當庭告知，並付與書面通知。

另外爭議最大的限制時限，三讀條文中規定，偵查中檢察官聲請延長限制出境、出海，不得逾8月，但得具理由聲請延長2次，其中第1次不得逾4月，第2次不得逾2月，亦即偵查中最長得限制1年2月。審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪（本刑10年以上重罪者），累計限制不得逾10年。法院延長限制出境、出海裁定前，應給予被告及其辯護人陳述意見的機會。
 

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關鍵字：法律,人權,限制出境,侵害人權,修法,三讀,立法院

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