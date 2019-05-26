到台灣第一個居住的小村　馬英九：公益活動一定來

▲馬英九參加「2019年大園公益親子路跑．RUN愛無極限」活動。（圖／擷取自張文財臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

前總統馬英九26日出席桃園市「2019年大園公益親子路跑．RUN愛無極限」活動，於參加3公里路跑活動時，沿途受到民眾競相合影、握手熱情歡迎，人氣不減。馬英九致詞時向參加路跑民眾說，60多年前，他才1歲3個月就被家人從香港帶到台灣，第一個居住的地方就是大園埔心，「所以有公益活動，我一定要來。」

馬英九說，大園區后厝國小學生，今年3月舉辦騎單車環島活動，小朋友寫信給他，邀他在出發前給他們加油，他欣然赴約，陪小朋友騎了45公里的路程。對於3個來，兩次到大園參加公益活動，馬英九道出：香港出生的他，在60多年前，他1歲3個月時被家人帶到台灣，第一個居住的地方就是大園區埔心，在埔心的小村住了半年，才搬到台北市萬華。

▲▼馬英九參加「2019年大園公益親子路跑．RUN愛無極限」活動，受到民眾熱情歡迎，人氣不減。（圖／擷取自張文財臉書）

對於大園因此有了特別的情感，馬英九說：「所以有公益活動，我一定要來，對不對啊！」路跑的民眾也熱情的高聲回應「對啊！」。

馬英九並提到他當總統前，全台灣每週運動3天、每次20分鐘、心跳數130下的規律運動人口僅有20%，等他卸任後，規律運動人口數已提升至33%，向民眾呼籲規律運動的重要性。馬英九也不忘提醒民眾，沿途看到警察、工作人員，可以向他們說聲「辛苦了」。

「2019年大園公益親子路跑．RUN愛無極限」活動，由大園區體育會主辦，清晨6點於竹圍漁港展開，前新北市長朱立倫、立委吳志揚、陳賴素美等人士亦前來參加。