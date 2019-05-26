男疑夜釣落海　海巡安檢人員火速搶救性命

▲海巡署北部分署永安安檢所人員，暗夜搶救落海青年。（圖／永安安檢所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

有人落海了，快來搶救啊！桃園市新屋區永安海邊25日深夜發生一名25歲的鍾姓青年，疑夜釣不慎於港區落海，經海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所安檢人員獲報後，火速請求漁船協助救起落海的鍾男，經實施 CPR急救，救回一度已無呼吸心跳及意識的鍾男，急送新屋省桃醫院救治。

海巡署北部分署永安安檢所指出，25日晚間11時許，該所安檢人員於左側碼頭實施小區域巡邏時，獲報有民眾落海，隨即通報小隊長，並依應變編組率領同仁前往實施救援，抵達現場發現距岸較遠，海巡同仁立即請求漁船協助，進行搶救。

▲▼海巡署北部分署永安安檢所人員，暗夜搶救落海青年。（圖／永安安檢所提供）

該名落海民眾救援上船後，發現溺者已無呼吸心跳及意識，立即實施心肺復甦術後，並與永安消防分隊人員共同搶救後，該落水的鍾姓青年才漸已恢復呼吸心跳，惟仍意識不清楚，隨即由救護人員急送往新屋省桃醫院救治。

第八岸巡隊表示：此次成功拯救民眾生命安全，賴於海巡人員當下冷靜的判斷與處置，及時挽救民眾寶貴的性命，並呼籲民眾若於港區或岸際發生危安情事 ，可撥打「118海巡服務專線」，該分署將立即派員前往處理。