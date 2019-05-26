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華聞快遞／「盱眙小龍蝦」品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

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▲▼ 盱眙,小龍蝦。（圖／視覺中國）

▲盱眙縣養殖戶本月18日將開捕的小龍蝦搬運上岸。（圖／視覺中國）

《江蘇》盱眙小龍蝦品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

江蘇省淮安市盱眙縣被稱為「小龍蝦之都」，全縣「蝦稻共生」面積65萬畝，龍蝦產業已由最初的「捕撈+餐飲」，延伸為包括種苗培育、蝦稻種養、龍蝦物流、烹飪製作，工廠化加工出口等為一體的全產業鏈，盱眙龍蝦品牌價值達180.71億元（人民幣，下同，約新台幣820億元），產業規模超百億。

如今，盱眙縣年產龍蝦10萬噸，盱眙龍蝦餐飲加盟店超過2000家，龍蝦產業從業人員近20萬人。中國漁業協會副會長崔偉梁表示，隨著網路時代的發展，小龍蝦一夜成為網紅產品，4年以來獲得爆發式增長，市場規模已超過千億元，人均消費達到近百元。（中新社）

《北京》人行：應對匯率波動經驗豐富，政策工具儲備充足

近期，受中美經貿摩擦影響，人民幣匯率出現了一定幅度的貶值。中國人民銀行副行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室副主任劉國強近日表示，目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，沒有也不允許「出事」，「我們對匯率波動並不陌生，近年來在應對中積累了豐富的經驗，政策工具儲備充足，我們將進一步加強宏觀審慎管理，穩定市場預期」，下一個階段外部形勢錯綜複雜，漲、跌因素都有，「但我們有條件、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。」（人民日報）

《香港》月薪9萬「低收入者」加薪最少　僅有5.32%

香港薪酬趨勢調查委員會近日公佈2019年薪酬趨勢調查結果，月薪少於22865港元（約新台幣9萬元）的低層薪金級別雇員，在2018至2019年度中加薪最少，僅有5.32%；位於22865至70090港元的中層薪金級別雇員加薪6.29%，為最多；而月薪70091至140560港元的高層薪金級別雇員加薪5.79%，居於三個組別的中間位置。（文匯網）

▲▼北京聯通5G 。（圖／CFP）

▲北京聯通5G。（圖／CFP）

《北京》陸手機上網用戶12.9億戶　一季度使用流量349億GB

資料顯示，截至4月底，三家基礎電信企業的行動電話用戶總數達15.9億戶，同比增長7.3%，其中，4G使用者規模為12.1億戶；一季度電信業務收入累計完成4463億元，同比增長0.7%；移動網路累計流量達351億GB，同比增長122.2%；其中通過手機上網的流量達到349億GB，同比增長125.8%。（中新社）

《廣東》廣州一季度民營經濟增加值超2000億人民幣

據悉，廣州一季度民營經濟發展勢頭良好，全市新登記私營企業6.5萬戶，占新增市場主體70.4%，同比增長38.1%；全市民營經濟增加值2108.54億元（約新台幣8460億元），占全市GDP的38.3%，同比增長7.8%，增速比全市GDP增速快0.3個百分點，比上年同期加快2.2個百分點；全市實有登記私營企業97.7萬戶，同比增長29.2%，占市場主體的46.3%，註冊資本（金）86800億元，同比增長126.2%。（南方日報）

《北京》車輛購置稅新規7月起正式實施　裸車成交價交稅成本降低

根據大陸財政部、國家稅務總局日前發佈的公告，自今年7月起，納稅人購買自用應稅車輛實際支付給銷售者的全部價款，依據納稅人購買應稅車輛時相關憑證載明的價格確定，不包括增值稅稅款。按照新的演算法，消費者購買車輛應扣稅款將取決於實際支付金額，也就是俗稱的裸車成交價；依據購車的實際價格為准，使過去計稅價格偏高的問題得到有效改善，這有利於保護消費者的權益，促進消費者購車的成本進一步降低。（中國之聲）

《重慶》2022年科技型企業數量超過2.5萬家

近日發佈的《關於進一步做好促進企業創新有關工作的通知》顯示，到2022年，全市規模以上企業研發投入占主營業務收入比重將力爭達到1.6%以上，高新技術企業與高成長性科技企業達到4000家以上；科技型企業超過25000家；全市工業戰略性新興產業增加值占規模以上工業增加值比重達到27%，創新型經濟結構基本形成，區域創新能力大幅提升，基本形成開放協同的創新生態。（重慶日報）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

ET快訊
23歲小鮮肉「割完包皮變冰棒」　輕生留遺書：我沒好好戰過！
算命預言她遠嫁國外！沖繩婆婆靠一張照相中…逼子分手改娶

關鍵字：小龍蝦,盱眙,匯率,人民幣匯率,香港薪資,香港薪水,行動電話用戶,車輛購置稅

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