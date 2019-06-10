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人行行長暗示不再堅持「保7」　離岸人民幣日跌300基點

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▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲美國總統川普一度揚言對墨西哥加徵關稅，導致避險情緒快速升溫。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

貿易戰期間，人民幣匯率的波動備受市場關注。在中國人民銀行行長易綱7日暗示不再堅持「保7」後，離岸人民幣在端午假期大跌，7日當天最低報6.9607，日內下跌超過300個基點，創下2018年11月以來新低，短暫走低後，離岸人民幣匯率收復這一關口。截止今（10）早9點40分，離岸人民幣報6.9497。

▲▼中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

彭博社7日刊發了人行行長易綱的專訪。在談及人民幣匯率時，易綱表示，人民幣增強彈性對於中國乃至全球經濟都有益，因為它發揮了經濟自動穩定器的作用。對於「保7」是否重要，他表示，「我不認為這是一個重要問題，不認為某一個具體數字會比另一個更加重要。」

▲▼ 人民幣匯率。（圖／翻攝自新浪財經）

▲7日離岸人民幣行情。（圖／翻攝自新浪財經）

金融業人士認為，易綱的說法代表人行並無打算在此時死守「6字頭」。消息傳出後，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣匯率掀起波瀾，出現短線急貶，7日早盤跌破6.93和6.94關口，並在下午擴大跌幅，接連跌破6.95和6.96關口，最低報6.9607，日內下跌超過300個基點，創下去年11月以來新低。

▼10日離岸人民幣行情。（圖／翻攝自新浪財經）

▲▼ 人民幣匯率。（圖／翻攝自新浪財經）

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關鍵字：人民幣匯率,離岸人民幣,在岸人民幣,匯率,中美貿易戰

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