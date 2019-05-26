吃早餐要求「老闆娘幫加料」被拒！他3年後重返店家放火　網傻眼：天蠍嗎

▲張男對著店家的遮雨棚點火。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名張姓男子3年前到一間早餐店用餐時，要求店家幫他多加醬菜，沒想到被對方拒絕後他便懷恨在心，直到近日，他悄悄重返這間店，並且拿出打火機點燃遮雨篷後逃離現場。目前男子因為涉嫌放火罪已被檢察機關逮捕，倘若罪刑成立，他將面臨最高10年有期徒刑。

▼事發早餐店。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

綜合陸媒報導，上海一間早餐店近日突然遭到陌生男子縱火，從監視器畫面可見，嫌犯踩著腳踏車到店外，之後就拿出打火機開始朝遮雨棚點火，再火速離開現場。警方事後循著線索逮捕到縱火者張男，對方供稱，3年前曾經到這間店用早餐，不料他想多要一些醬菜卻被老闆娘拒絕，於是他就在喝了酒後縱火報復。

檢察官指出，由於放火罪危害的是公共安全，所以危害性較大，量刑起點也較高，因此張男一旦罪刑成立，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑。

網友看完後紛紛留言，「喝醉酒釀禍吧？」、「三年前的事都能記這麼久，記憶力不錯，但好像用錯地方了」、「天蠍座的嗎…」、「這也太不大方了」、「心理有病」、「世界上什麼人都有」、「醬菜：干我屁事？」、「君子報仇，三年不晚」、「這酒喝多少去了？」。