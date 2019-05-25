王金平唱「你是我的兄弟」　赴嘉義呼籲支持「本土派」

▲嘉義區漁會王金平之友會與多位地方政壇人士都到場力挺王金平。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣公道伯王金平」，下同）



政治中心／綜合報導

前立法院長王金平25日應嘉義區漁會王金平之友會的邀請，赴嘉義縣東石港口宮參拜，並與現場民眾暢談參選總統的理念。隨後，他也在臉書表示，從三七制到全民調，黨中央變來變去讓許多支持者很失望，「身為國民黨的本土派，我們還有時間，要繼續互相扶持，一起打一場漂亮的選戰！」

王金平表示，台灣面臨兩大困境，國內朝野不和諧、嚴重對立，外交上，與中國大陸關係緊張，台灣在國際也孤立；若他當總統，會讓朝野藍綠和諧，改善兩岸關係，若解決這兩個問題，台灣經濟一定會發展，他重申只當4屆總統，4年內解決上述問題。

王金平提到，他師大學妹嘉義市長黃敏惠說選舉就跟教育一樣，不看一時的表演，要看平時的表現；雲林縣長張麗善也說，他在黨內參選人中經歷最豐富，待人也很誠懇，希望他能成為師大的光榮與驕傲。

王金平坦言，從三七制到全民調，黨中央變來變去讓許多支持者很失望，「但我們不要難過，身為國民黨的本土派，我們還有時間，要繼續互相扶持，一起打一場漂亮的選戰！」

▲張麗善、黃敏惠也出席。

會中，王金平還高唱台語歌曲「你是我的兄弟」，「啊咱是上知己，可比親兄弟！啊咱是上知己，無分我亦你！啊咱若有代誌，互相來扶持，因為你是我的兄弟！」

除了師大人的相挺支持，嘉義漁會榮譽理事長林水樹、理事長戴澤文、常務監事 洪蔡美珠、總幹事張正義現身力挺；此外，嘉義縣東石鄉的地方政壇人士幾乎全出動，包括議員李國勝、蔡奇璋、黃金茂、蔡信典、王啟澧、東石鄉長林佳瑩、朴子市長吳品叡、前立委翁重鈞、國民黨文傳會副主委林江釧、國民黨中評委林純金、六腳鄕代表會主席黃明世，以及多名村長、里長也到場支持。