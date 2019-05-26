菲律賓死亡馬拉松！綁架、槍擊、海浪吞沒奪命　平安完賽選手僅10%

▲10小時的賽程過後，僅有一成的鴿子能平安返抵終點。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

這場競賽總長600公里，途中必須經歷烈日高溫、汪洋大海、兇惡的掠食者，甚至還有可能遭到綁架，最終只有10%的選手能夠完賽。「麥克阿瑟盃」（MacArthur competition）是菲律賓距離最長的賽鴿競賽，不僅對於參賽的鴿子是一大考驗，對於飼主來說，每次比賽都是一種「生命賭注」。飼主表示，相較於歐美，菲律賓的賽程中不僅有許多掠食者，更多的時有人會專門獵殺這些鴿子。

菲律賓有近300個賽鴿俱樂部，會員數量有數千人，隨著賽鴿在菲律賓越來越盛行，也開始產生「邪惡的副作用」，其中一項就是比賽過程中，賽鴿所面臨的「人為考驗」。傑米（Jaime Lim）是賽鴿的愛好者，他說，每隻賽鴿的價錢最高可達數千美元，有些不肖人士會專門在競賽期間，在高山上架設漁網或是用麻醉槍「綁架」賽鴿，在用低廉的價格在黑市賣給其他毫無道德的鴿迷，「1000美元（約台幣3萬1450元）的賽鴿可能會用14美元（約台幣440元）就賣出去了。」

The deadly odds of pigeon racing in the Philippines https://t.co/Ad2sYeBsJ9 pic.twitter.com/LgO95QHZUM — CNA (@ChannelNewsAsia) 2019年5月16日

今年3月，一名中國大陸買家以破紀錄的125萬歐元（約台幣4386萬元），在比利時拍賣中買下一隻長途賽鴿，由此可知賽鴿的吸引力，除了鴿子與生俱來迷人的領航能力外，最大的仍是金錢的誘惑。「麥克阿瑟盃」的賽事總監尼爾森（Nelson Chua）表示，在近10小時的賽程中，只有10%的鴿子能夠順利返抵終點，「但大膽地說，有50%至70%的鴿子是在途中被漁網或掠食者捕撈，有時候會遇到颱風，甚至是遭到槍擊。」

「善待動物組織」（PETA）成員符魯諾（Ashley Fruno）抨擊賽鴿簡直就是虐待動物，每年約有百萬隻鴿子在賽季中死亡，他直指賽程中的致死關鍵並不是其他人為因素或是掠食者，而是致命的「越洋賽區」。由於菲律賓群島屬長條形，賽鴿在海面上為避風而低飛，最後卻被海浪擊中或筋疲力盡而死。符魯諾表示，「強迫動物冒著生命危險，通常是直接失去生命，來替飼主贏得獎品、頭銜或金錢，根本就沒有體育競賽的意義。」