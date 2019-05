菲律賓死亡馬拉松！綁架、槍擊、海浪吞沒奪命　平安完賽選手僅10%

▲10小時的賽程過後,僅有一成的鴿子能平安返抵終點。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

這場競賽總長600公里,途中必須經歷烈日高溫、汪洋大海、兇惡的掠食者,甚至還有可能遭到綁架,最終只有10%的選手能夠完賽。「麥克阿瑟盃」(MacArthur competition)是菲律賓距離最長的賽鴿競賽,不僅對於參賽的鴿子是一大考驗,對於飼主來說,每次比賽都是一種「生命賭注」。飼主表示,相較於歐美,菲律賓的賽程中不僅有許多掠食者,更多的時有人會專門獵殺這些鴿子。

菲律賓有近300個賽鴿俱樂部,會員數量有數千人,隨著賽鴿在菲律賓越來越盛行,也開始產生「邪惡的副作用」,其中一項就是比賽過程中,賽鴿所面臨的「人為考驗」。傑米(Jaime Lim)是賽鴿的愛好者,他說,每隻賽鴿的價錢最高可達數千美元,有些不肖人士會專門在競賽期間,在高山上架設漁網或是用麻醉槍「綁架」賽鴿,在用低廉的價格在黑市賣給其他毫無道德的鴿迷,「1000美元(約台幣3萬1450元)的賽鴿可能會用14美元(約台幣440元)就賣出去了。」

今年3月,一名中國大陸買家以破紀錄的125萬歐元(約台幣4386萬元),在比利時拍賣中買下一隻長途賽鴿,由此可知賽鴿的吸引力,除了鴿子與生俱來迷人的領航能力外,最大的仍是金錢的誘惑。「麥克阿瑟盃」的賽事總監尼爾森(Nelson Chua)表示,在近10小時的賽程中,只有10%的鴿子能夠順利返抵終點,「但大膽地說,有50%至70%的鴿子是在途中被漁網或掠食者捕撈,有時候會遇到颱風,甚至是遭到槍擊。」

「善待動物組織」(PETA)成員符魯諾(Ashley Fruno)抨擊賽鴿簡直就是虐待動物,每年約有百萬隻鴿子在賽季中死亡,他直指賽程中的致死關鍵並不是其他人為因素或是掠食者,而是致命的「越洋賽區」。由於菲律賓群島屬長條形,賽鴿在海面上為避風而低飛,最後卻被海浪擊中或筋疲力盡而死。符魯諾表示,「強迫動物冒著生命危險,通常是直接失去生命,來替飼主贏得獎品、頭銜或金錢,根本就沒有體育競賽的意義。」

