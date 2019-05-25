阿貢火山又噴發！「瀰漫濃厚灰煙」半徑3km都是熔岩　峇里島取消航班

▲印尼峇里島阿貢火山噴發。圖為2018年7月噴發資料照。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印尼峇里島東部的阿貢火山24日晚間又爆發！這次噴發時間共持續了4分30秒，導致距離火山口3公里的地方充滿熔岩和白熾岩，這是爆發是這個月第3次，目前當局已經封鎖火山口周邊地區，而由於受到火山灰影響，峇里島機場至少取消5個航班，4個飛往峇里島的航班受影響，而火山灰也蔓延至周遭地區。

火山爆發後，濃厚灰燼和煙霧瀰漫在夜空中，熔岩也從火山漫出，至少有9個村莊受火山灰影響，並進而取消機場航班。國家災害發言人表示，由於目前附近的村莊都還在安全區域內，因此沒有發布火山警報，但防災單位是以4公里為半徑，建議遊客和登山的民眾遠離山頂至少4公里。

阿貢火山在1963年大爆發，經過半個世紀的沉睡期，於2017年起再次活躍，光是這個月就已經噴發3次。