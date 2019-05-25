泰港口貨船起火爆炸！濃煙竄天際畫面曝光　至少25傷

記者詹雅婷／綜合報導

泰國東部春武里省蘭加磅港（Laem Chabang）一艘貨船今早（25日）起火引發爆炸，至少造成25名工人因吸入濃煙、受到輕傷等因素送醫。目前官員已證實這項消息，火勢也已得到控制，警方將介入調查起火原因。

法新社報導，事發於當地時間上午6時35分（台灣時間7時35分），停在港口的「KMTC Hong Kong」貨船發生火災，疑似因載有易燃化學物，讓火勢迅速蔓延。根據當地媒體流傳的照片，大火發生時，貨船當時被陣陣濃煙所籠罩。

[25/05, 7:59 am] +66 63 646 9789: Vessel : KMTC HONGKONG V. 1907N

[25/05, 7:59 am] +66 63 646 9789: LAEM CHABANG PORT

This morning caught fire. pic.twitter.com/EXefuMoOv8 — Maelfu (@MMaelfu) May 25, 2019

港口負責人Yuthana Mokkhao表示，當時現場有部分人士因吸入濃煙或被貨櫃小碎片擊中而受傷，目前蘭加磅深水港周邊已被列為「危險區域」。

蘭加磅港是泰國政府砸下450億美元的基礎建設計畫「東部經濟走廊」的一環，目前每年至少有700萬個貨櫃透過蘭加磅港運輸。