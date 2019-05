泰港口貨船起火爆炸！濃煙竄天際畫面曝光　至少25傷

記者詹雅婷/綜合報導

泰國東部春武里省蘭加磅港(Laem Chabang)一艘貨船今早(25日)起火引發爆炸,至少造成25名工人因吸入濃煙、受到輕傷等因素送醫。目前官員已證實這項消息,火勢也已得到控制,警方將介入調查起火原因。

法新社報導,事發於當地時間上午6時35分(台灣時間7時35分),停在港口的「KMTC Hong Kong」貨船發生火災,疑似因載有易燃化學物,讓火勢迅速蔓延。根據當地媒體流傳的照片,大火發生時,貨船當時被陣陣濃煙所籠罩。

港口負責人Yuthana Mokkhao表示,當時現場有部分人士因吸入濃煙或被貨櫃小碎片擊中而受傷,目前蘭加磅深水港周邊已被列為「危險區域」。

蘭加磅港是泰國政府砸下450億美元的基礎建設計畫「東部經濟走廊」的一環,目前每年至少有700萬個貨櫃透過蘭加磅港運輸。

Huge #explosion in #container #ship #KMTC #HONGKONG Voyage 1907N #LaemChabang #Port #Thailand, the explosion was caused by #Dangerous / #Hazardous #Cargo in some containers, all ships carry some containers of hazardous cargo, #accidents like this are rare. pic.twitter.com/36CtCt0vju