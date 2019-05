美中關稅大戰！外商轉向進駐越南　成長總額增69%…創4年新高

▲年初至今越南引進外資總額達167億美元。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

國際貨幣基金(IMF)最新的報告中指出,在這場貿易爭端中不僅讓美國企業吸收大筆關稅,美中兩國的消費者正在苦嘗商品價格高漲的滋味。不過越南與中南美洲國家卻意外成為勝利者,為了避免額外的稅收,兩國的進口商正轉向其他國家購買產品,據英國《金融時報》報導,2019年第一季度,越南對美貿易順差同比飆升45.5%,而美國從墨西哥的進口也抵消了從中國的進口總額。

《金融時報》(Financial Times)引述美國國際貿易委員會(US International Trade Commission)數據指出,自從川普對中國開徵懲罰性關稅後,越南對美國的出口額大幅飆升。越南計劃與投資部數據也顯示,年初至今越南引進外資總額達167億美元(約台幣5252億元),較去年成長69%,統計今年越南政府共發出1363項外商投資許可,另外有505家外商已獲准擴大投資規模,創下4年來新高。

百達資產管理(Pictet Wealth Management)經濟學家科斯特格(Thomas Costerg)指出,越南正在接力出口,而且成長速度相當驚人,現在已經有大批中國商品經由越南輸往各國,「對於這樣一個東南亞小國來說,這都讓全球經濟市場感到印象深刻。」紅星集團(Sao Do)總經理阮成方(Nguyen ThanhPhuong)表示,美中貿易戰爆發後,有許多來自中國的企業,就開始到越南工業區詢問投資與租地手續。

IMF在報告中指出,在川普政府對中國商品開徵關稅後,美國對中國的進口減少了8億5000萬美元,轉而從墨西哥增加相近金額的進口貨品。除此之外,2017年,美國是中國最大的大豆供應國之一,但北京政府去年將從美國購買的大豆減少了80%,並將進口國轉移到了巴西。

