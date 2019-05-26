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支持原創青春音樂季總決賽　勤益科大大草坪熱血開場

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▲第11屆「數位音樂詞曲創作暨表演大賽－青春音樂季」25日於勤益科大舉辦。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

第11屆「數位音樂詞曲創作暨表演大賽－青春音樂季」熱鬧登場！25日下午1時30分在勤益科大舉舉辦總決賽，從200組參賽者中脫穎而出的優秀選手，在舞台上使出渾身解數賣力演出，最後由地主勤益科大的李政哲奪得本屆個人組冠軍及最佳人氣獎，團體組冠軍則由世新大學李子杰與海洋大學陳徹組成的「你我樂團」獲得。

▲獲得個人獎冠軍及最佳人氣獎的李政哲（左2）。

▲獲得個人組冠軍及最佳人氣獎的李政哲（左2）。

▲團體組冠軍「你我樂團」。

▲團體組冠軍「你我樂團」。

為呼應活動主題「自然醒」，青春音樂從下午1時30分舉行，反映出年輕人即便身處胡鬧時代，依舊想保有青春的特權，睡到自然醒過來；除欣賞學生樂團表演，現場也有燒烤、手作麵包及各種不同風格文創攤位，讓參加活動的民眾享受原創音樂的同時，也能看看學生發揮的創意巧思。

清水知名米苔目大王楊志文董事長更是為支持原創音樂，豪邁贊助了1000碗米苔目，大大的碗公裡塞滿米苔目、粉粿和綠豆，因天氣炎熱還貼心加進冰塊，品嘗到的學生直呼：「過癮！太消暑了！」。

▲清水知名米苔目大王楊志文熱情為學生贊助1000碗米苔目。

▲清水知名米苔目大王楊志文熱情為學生贊助1000碗米苔目。

本屆入圍作品曲風多元，包括搖滾、民謠、R&B、嘻哈，參與初選的阿樂老師認為本次作品，無論團體或者個人組的創作，編曲及詞曲質量許多都趨近成熟；決賽評審由中國好聲音歌手張博林專輯填詞人王偉篴老師、榮獲2017 金音獎最佳樂團主唱兼鼓手陳翰老師，知名DJ恆星，3位知名音樂人擔任。

▲擔任本屆音樂祭評審的王偉篴老師、陳翰老師及DJ恆星（左至右）。

▲擔任本屆音樂祭評審的王偉篴老師、陳翰老師及DJ恆星（左至右）。

DJ恆星特別讚許來自大葉大學「微醺開根」的演出，他表示，在表演、創作都看不到有別人的影子，尤其是把洗衣板當作樂器，相當有強烈的個人風格與整體性；王偉篴老師則欣賞「迷霧小鎮」充滿原住民元素的表演，認為他們很清楚自己的優勢在哪，且將原住民風情表現的非常優秀。

獲得個人組冠軍及最佳人氣獎的李政哲得獎時開心的與團員互相擁抱，他開心的說，能夠得到冠軍很開心，被肯定的感覺非常好；得到團體組冠軍的「你我樂團」隊長李子杰則表示，他從高一就開始接觸樂團，目前高三的他已換過多次團員，雖然做的不是主流音樂，但最重要的是要做自己，不需管別人的看法，勇往直前就對了。

本屆音樂季活動總召陳星維靦腆的說，籌辦活動大約半年，一路下來雖然累，但樂在其中，透過這次經驗學習到事情的預估、危機處理，也受到許多學長姐的幫助，之後若有類似機會仍會嘗試。

▲本屆活動總召陳星維。

▲本屆活動總召陳星維。

而2年前的總召陳冠綸，今年擔任音控台主控的重責大任，他說很少有學校的學生能夠有這樣的機會，辦理像這樣的大型活動，出社會之後的業界要的就是即戰力，能夠有機會學習不同的專業技能非常幸運，對以後將會非常有幫助。

▲音控台主控、2年前活動總召陳冠綸。

▲音控台主控、2年前活動總召陳冠綸。

歌唱比賽豐富的國際學生Jacksonwelliam提到，來到台灣1年多了且非常喜歡台灣，尤其是台灣的食物，讓他胖了5、6公斤，還有台灣人很友善，都會互相幫助，讓他感到非常溫暖。隨後他上台帶來英文歌曲演出，獲得熱烈掌聲。

▲國際學生Jacksonwelliam。

▲國際學生Jacksonwelliam。

一路推動策畫音樂季的陳湘湘助理教授表示，原先的「青春音樂季」感覺是較嚴肅的音樂比賽，2年前移師於大草坪上，加上文創市集，彷彿音樂Party一同狂歡，她說，透過音樂季的舉辦，學生將落實課堂所學於產業內，對於未來的就業將有非常大的幫助。

頒完獎之後是獨立樂團的表演時間，由「超級偶像」張芸京擔任壓軸嘉賓，獨特魅力HIGH翻全場。陳星維說，活動結束之後他們將會去開慶功宴，慰勞半年來辛苦工作的夥伴，為活動劃下完美句點。

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