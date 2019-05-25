　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李維菁遺作《人魚紀》問世！生前24小時病痛仍堅持到咖啡廳寫作

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼人魚公主改變心意？李維菁遺作《人魚紀》問世！生前所有力氣都在寫這本書。（左圖／記者林育綾攝；右圖／翻攝李維菁臉書）
▲李維菁生前用了所有力氣寫這本書！儘管24小時病痛，依然堅持到咖啡廳寫作。（左圖／記者林育綾攝；右圖／翻攝李維菁臉書）

記者林育綾／台北報導

創作《老派約會之必要》、《我是許涼涼》等書的知名作家李維菁，去年11月癌症病逝後第2天，她耗費5年時間構思的長篇小說《人魚紀》拿下第19屆台北文學獎最高獎金，描寫人魚公主在化成泡沫消失的前一刻，突然改變心意，往死亡的反方向走去。根據家人敘述，李維菁生前幾乎將所有力氣、對生命的熱情和愛都寫進這本書，即使對她說「妳不要寫，都快沒命了！」她依然堅持。如今作品即將透過新經典文化出版發行，即將於5/29問世。

這部小說來自李維菁的一個想法，「人魚公主即將化為泡沫消失之前一刻，改變心意，往死亡的反方向走去。她離開海邊，走向陸地，開始她的新生活。」她筆下的人魚公主在台北學著使用新的身體，在人類社會活下去，首先必須處理的就是她新生的雙腿，她不熟悉也不太會使用，必須盡快學會運用她的肢體。於是，人魚去報名舞蹈課，這是她學會控制身體最快速的方式，而人魚學習芭蕾、國標舞之後，也開始認識了人類社會的人際關係與組織的變化，如何在依賴與獨立中找到平衡、如何在性別的權力中定義自己。

李維菁的家人（弟媳）林昀嫺分享，其實李從十幾年前就在學芭蕾舞，還說過「芭蕾舞其實是非常不符合人體工學的舞蹈」，用力的方式與身體結構不相符，所有的芭蕾舞者體脂肪含量非常低、肌肉非常結實，雖然很瘦但全部都是肌肉，擁有非常強壯的身體。而李維菁對於練習芭蕾舞的心態，不是為了減肥或心肺功能，而是從藝術追求的角度在練習，就像看待寫作一樣認真。

不過在傳統的教育觀念之下，多半不鼓勵女孩子展現自己的身體，很多時候是壓抑並受到限制的，身為女性的李維菁也一直很想突破這件事情。她們曾討論過，「一個人最終陪自己到最後的，就是自己的身體，如果一個人跟自己的身體關連是陌生的、生分的，這麼疏離的狀況之下，在創作的路上是不好的。」所以她認為身體、感受性的連結，對於藝術家或文學創作者來說是非常重要的。

請繼續往下閱讀...

然而李維菁學跳舞，家人並不十分支持，因為不管是國標或芭蕾，都是穿著少少的舞衣，在大眾的面前展現自己的身體，有時候還要跟男舞者碰觸肌膚，所以基本上不是很鼓勵。「但是維菁很堅持，她有自己的想法，有型的姿態，從小一直都是。」

整個《人魚紀》的寫作都是她在罹癌、治療的過程中，「我很清楚她是在24小時的疼痛狀態下，但寫出的卻是生猛的舞者。寫國標舞者在跳舞時對於力與美的堅持，這是令人感動又心疼的地方。其實，她寫出生猛的舞者，也是再度回顧自己的身體曾經擁有的力與美、她曾經的自由，等於是寫出了嚮往與懷念。」而文學很重要的功能，就是保存會消失的東西。「維菁的書就是保存了我們對她的懷念，這是她生命最後寫下來的故事。」

她學舞的時候，認真且有執念，因為苦練所以有得失心，就像她對於寫作一樣。在身體已經是非常不舒服的狀態之下，她還想去咖啡館寫作，那時候家人跟她說「妳不要寫，都快沒命了！」可是她還是默默地把她的筆記本準備好，背上她的袋子，就去咖啡館了。家裡有非常多她的筆記本，都是她手寫的。她在咖啡館寫完之後，回到家就用電腦打字。這是她在生病過程中依然非常堅持的事情。

「說到底，維菁認為不論是寫作或跳舞，都是要全身下去。」《人魚紀》裡面有一段就寫到這樣的概念，跳舞要跳得好，必須要全身下去，身心靈都是在舞蹈、都在追求藝術，才有辦法跳得好，可是只要有一個腳趾斷掉，你就沒辦法跳，藝術就是這麼脆弱的東西，也因為這麼美所以值得追求。

這部長篇小說，是她生前用了所有力氣，將自己對生命之愛全部寫進去，在她過世第2天，作品拿下第19屆台北文學獎最高獎金。經過李維菁的家人、朋友與出版社的努力，《人魚紀》這個刻骨銘心的故事將在5月29日出版。

ET快訊
她下體狂流O老公「硬要壞壞」！3天後皮爛噴臭膿　醫看驚呆
烏克蘭人連署要「新科總統」下台　瞬間5萬人達標
草屯車禍拍到「恐怖照片」深淵凝視！在地人一看嚇傻：有張人臉

關鍵字：李維菁,人魚紀,人魚公主

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋒面周一接近午後變天「周二全台防大雨降溫」　影響最大時間曝光

最新版本釋出！　蘋果iOS 12.3.1修正2項BUG

同婚合法愛滋病會盛行？數據「狠打臉」異性戀是2倍　醫曝關鍵原因

李維菁遺作《人魚紀》問世！生前24小時病痛仍堅持到咖啡廳寫作

好天氣剩1天！鋒面＋冷空氣「雷雨彈」過境降10℃ 　全台有雨熱區出爐

睡覺翻身被「床墊彈簧」割傷！腳背驚見15公分傷口　廠商說話了

影／1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

結婚25年勉勵50對新人　盧秀燕：愛你所選　莫忘初心

直播／「同婚宴」凱道席開160桌　艾怡良開場、王小棣證婚

影／淑女車逆向竄出！他一看「地方媽媽神過彎」秒羞愧　7千網看傻...戰翻了

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

鄧紫棋Vlog藏「生小孩日期」 10年後4歲小小鄧出現..網友:超萌!

鋒面周一接近午後變天「周二全台防大雨降溫」　影響最大時間曝光

最新版本釋出！　蘋果iOS 12.3.1修正2項BUG

同婚合法愛滋病會盛行？數據「狠打臉」異性戀是2倍　醫曝關鍵原因

李維菁遺作《人魚紀》問世！生前24小時病痛仍堅持到咖啡廳寫作

好天氣剩1天！鋒面＋冷空氣「雷雨彈」過境降10℃ 　全台有雨熱區出爐

睡覺翻身被「床墊彈簧」割傷！腳背驚見15公分傷口　廠商說話了

影／1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

結婚25年勉勵50對新人　盧秀燕：愛你所選　莫忘初心

直播／「同婚宴」凱道席開160桌　艾怡良開場、王小棣證婚

影／淑女車逆向竄出！他一看「地方媽媽神過彎」秒羞愧　7千網看傻...戰翻了

斷頭魚復活！「狂野跳動」妹子嚇傻猛叫　真正原因曝光

鋒面周一接近午後變天「周二全台防大雨降溫」　影響最大時間曝光

台商3C賣場拚轉型　上海百腦匯引入5G推「潮流」體驗

跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍

合研航發1億美元到帳　陸企擁烏克蘭「動力沙皇」25%股份

海上布達拉宮在這！　玉環東沙石頭屋「小漁村大藝術」

玉環對台直航破20萬人　台中嬤「第一次搭船就中獎」直呼太驚喜

最新版本釋出！　蘋果iOS 12.3.1修正2項BUG

中職／索沙對林樺慶挑戰11場QS！富邦尋求6連勝爬上龍頭

觀察／核食議題日本對藍綠失望　柯文哲打「科學牌」獲信任

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

生活熱門新聞

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出..

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒2..

醫師、律師同婚登記　父母祝福

狂玩眨眼遊戲30次「史上最悲慘..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

等了21年　我就是要嫁給你　

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣..

陰柔氣質遭霸凌！館長鼓勵鍾明軒..

12年來首漲！駕訓學費下限漲2..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

面試早到半小時慘碰灰！網曝現實..

正妹露大腿　嬸罵：一定給她X死

34歲領24K　1句話神反轉

床墊彈簧割15公分傷　廠商說話..

更多熱門

相關新聞

李維菁「用生命完成的最後創作」

「台北文學獎」10日舉辦成果發表會暨媒合會，除了本屆（21屆）剛出爐的文學年金入圍者者陳柏言、敷米漿、徐振輔分享寫作計畫，也邀請推薦17到19屆獲得獎助計畫的六部作品作者：游淑如、王正良、丁威仁、李維菁（家屬代表）出席，其中李維菁的遺作《人魚紀》，更是在她患病期間、用生命完成最後一部著作。

北捷捕獲維密精靈超模化身美人魚

作家李維菁病逝 各界好友悼念

《我是許涼涼》作者病逝享年49歲

日本瘋傳美腿春麗化身人魚公主

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

BTS柾國：曾有200天網戀　分手原因曝光

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒23字神堵嘴

老農裹白布上吊　家屬祖厝安放牌位

橡皮筋勒死狗媽　無知幼犬搶吃奶

她「胯下長副乳」醫驚：還有褐色O頭

台中單親辣媽徵室友　男網友暴動

母牛肛門破裂流血　應是人為造成

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面