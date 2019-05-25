李維菁遺作《人魚紀》問世！生前24小時病痛仍堅持到咖啡廳寫作



▲李維菁生前用了所有力氣寫這本書！儘管24小時病痛，依然堅持到咖啡廳寫作。（左圖／記者林育綾攝；右圖／翻攝李維菁臉書）

記者林育綾／台北報導

創作《老派約會之必要》、《我是許涼涼》等書的知名作家李維菁，去年11月癌症病逝後第2天，她耗費5年時間構思的長篇小說《人魚紀》拿下第19屆台北文學獎最高獎金，描寫人魚公主在化成泡沫消失的前一刻，突然改變心意，往死亡的反方向走去。根據家人敘述，李維菁生前幾乎將所有力氣、對生命的熱情和愛都寫進這本書，即使對她說「妳不要寫，都快沒命了！」她依然堅持。如今作品即將透過新經典文化出版發行，即將於5/29問世。

這部小說來自李維菁的一個想法，「人魚公主即將化為泡沫消失之前一刻，改變心意，往死亡的反方向走去。她離開海邊，走向陸地，開始她的新生活。」她筆下的人魚公主在台北學著使用新的身體，在人類社會活下去，首先必須處理的就是她新生的雙腿，她不熟悉也不太會使用，必須盡快學會運用她的肢體。於是，人魚去報名舞蹈課，這是她學會控制身體最快速的方式，而人魚學習芭蕾、國標舞之後，也開始認識了人類社會的人際關係與組織的變化，如何在依賴與獨立中找到平衡、如何在性別的權力中定義自己。

李維菁的家人（弟媳）林昀嫺分享，其實李從十幾年前就在學芭蕾舞，還說過「芭蕾舞其實是非常不符合人體工學的舞蹈」，用力的方式與身體結構不相符，所有的芭蕾舞者體脂肪含量非常低、肌肉非常結實，雖然很瘦但全部都是肌肉，擁有非常強壯的身體。而李維菁對於練習芭蕾舞的心態，不是為了減肥或心肺功能，而是從藝術追求的角度在練習，就像看待寫作一樣認真。



不過在傳統的教育觀念之下，多半不鼓勵女孩子展現自己的身體，很多時候是壓抑並受到限制的，身為女性的李維菁也一直很想突破這件事情。她們曾討論過，「一個人最終陪自己到最後的，就是自己的身體，如果一個人跟自己的身體關連是陌生的、生分的，這麼疏離的狀況之下，在創作的路上是不好的。」所以她認為身體、感受性的連結，對於藝術家或文學創作者來說是非常重要的。

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然而李維菁學跳舞，家人並不十分支持，因為不管是國標或芭蕾，都是穿著少少的舞衣，在大眾的面前展現自己的身體，有時候還要跟男舞者碰觸肌膚，所以基本上不是很鼓勵。「但是維菁很堅持，她有自己的想法，有型的姿態，從小一直都是。」

整個《人魚紀》的寫作都是她在罹癌、治療的過程中，「我很清楚她是在24小時的疼痛狀態下，但寫出的卻是生猛的舞者。寫國標舞者在跳舞時對於力與美的堅持，這是令人感動又心疼的地方。其實，她寫出生猛的舞者，也是再度回顧自己的身體曾經擁有的力與美、她曾經的自由，等於是寫出了嚮往與懷念。」而文學很重要的功能，就是保存會消失的東西。「維菁的書就是保存了我們對她的懷念，這是她生命最後寫下來的故事。」

她學舞的時候，認真且有執念，因為苦練所以有得失心，就像她對於寫作一樣。在身體已經是非常不舒服的狀態之下，她還想去咖啡館寫作，那時候家人跟她說「妳不要寫，都快沒命了！」可是她還是默默地把她的筆記本準備好，背上她的袋子，就去咖啡館了。家裡有非常多她的筆記本，都是她手寫的。她在咖啡館寫完之後，回到家就用電腦打字。這是她在生病過程中依然非常堅持的事情。

「說到底，維菁認為不論是寫作或跳舞，都是要全身下去。」《人魚紀》裡面有一段就寫到這樣的概念，跳舞要跳得好，必須要全身下去，身心靈都是在舞蹈、都在追求藝術，才有辦法跳得好，可是只要有一個腳趾斷掉，你就沒辦法跳，藝術就是這麼脆弱的東西，也因為這麼美所以值得追求。

這部長篇小說，是她生前用了所有力氣，將自己對生命之愛全部寫進去，在她過世第2天，作品拿下第19屆台北文學獎最高獎金。經過李維菁的家人、朋友與出版社的努力，《人魚紀》這個刻骨銘心的故事將在5月29日出版。