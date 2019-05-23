更新／對流旺盛！屏東山區發布「豪雨特報」　注意瞬間大雨、雷擊

▲屏東山區升級為豪雨。（圖／氣象局，下同）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局12時20分針對高雄及屏東山區發布大雨特報。氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。大雨特報區域為高雄市，涵蓋區域包含那瑪夏區、甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區；屏東縣涵蓋區域包含三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。

【1903更新】氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（23）日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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▲氣象局15時45分發佈大雨特報。

中央氣象局今（23）日一早針對新竹縣、苗栗縣、台中市和南投縣發布「大雨特報」。氣象局表示，今受華南雲雨區東移影響，各地都會有局部短暫陣雨，清晨至上午間新竹至彰化、南投間的雨勢較大，而東半部在中午過後到晚上降雨較明顯。

氣象局預報，周五（24日）、周六（25日）水氣仍多，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；周日（26日）風向轉為偏南風，東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，下周一至下周三鋒面影響，天氣不穩定，尤其下周一、下周二鋒面通過期間，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，容易有短暫陣雨或雷雨，至於其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨。