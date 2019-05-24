影／今起連三好天氣　下週鋒面到！北台灣轉涼雷雨襲

記者葉國吏／綜合報導

風向改變，今起連三天好天氣。不過氣象專家吳德榮提醒，下週二第四道梅雨鋒面通過，屆時又會變濕涼、雷陣雨的天氣。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

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中央氣象局網站指出，今(24)日台灣附近水氣仍多，風向將由偏東轉為東南風，東半部地區不時會有局部短暫陣雨，而西半部則大多為多雲到晴，局部地區午後會有短暫雷陣雨，其中在中部以北偏向於山區及近山區平地，而南部除山區外，大部分的平地也都有機會出現午後雷雨，特別是各地山區及南部地區午後會有局部大雨發生的機率。

▲雷達合成回波圖。

溫度方面，中南部高溫約30、31度，其他地方則在27、28度，中午前後天氣悶熱。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(24)日西半部多雲時晴，氣溫回升；中南部山區及東半部有局部短暫陣雨的機率。

北部21至30度、中部22至31度、南部23至33度、東部21至29度；週末(25、26日)兩天西半部多雲時晴，白天漸熱、早晚舒適；山區午後有局部陣雨，東半部亦有局部短暫陣雨的機率。

▲溫度分布圖。

吳德榮透露，下週一(27日)鋒面接近，大氣趨於不穩定、易降雨，中南部因西南風與陸風的輻合作用，及午後對流作用皆可激發局部陣雨或雷雨。

下週二、三(28、29日)「梅雨季」第四道鋒面通過，有陣雨或雷雨；氣溫降、天氣轉涼。下週四(30日)鋒面東移減弱，天氣略好轉、仍有零星降雨的機率。由於模式模擬對鋒面抵達時間、影響程度及之後的演變，仍會持續微調，需再觀察。