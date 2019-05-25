影／郭台銘嘉義大嗑砂鍋魚頭　憂心少子化「鼓勵年輕人多生小孩」

記者李唯甄、賴君欣／嘉義報導

鴻海董事長郭台銘南下嘉義，晚間到中正路商圈品嘗當地特色小吃「林聰明砂鍋魚頭」，現場民眾看到郭台銘來了，忍不住興奮大喊「總統好」，就連餐廳員工都先放下手邊工作、排排站搶著跟郭董大合照。

▲郭台銘品嚐嘉義知名砂鍋魚頭、連吃兩碗飯。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘25日行程滿檔，他到嘉義後先參訪許世賢故居，接著再到檜意森活村參觀，隨後又搭上戰車、繞行嘉義市的重要地標「中央噴水池」，繞了一圈後才下車，而他所到之處都被大批民眾包圍、搶著握手拍照，一連串行程後也看出郭台銘真的餓了，一口氣連吃了兩碗飯。

▲餐廳員工排排站、搶跟郭台銘合照。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘用餐後談到，台灣有很多小吃店，但庶民經濟若能加上知識經濟，「國際化」才能走得更遠，有媒體提到郭台銘面對民眾拍照，幾乎「來者不拒」，而且都會抱著小孩一起合照，郭台銘說，他相當憂心台灣少子化的問題，「將來我一定要鼓勵年輕一代多生小孩、這樣台灣才有未來，人口年輕化、而且受到良好教育，這會是我很重要的福利政策」。

至於民進黨將郭台銘也納入民調考量，是不是代表對郭董人氣的肯定？郭台銘說，「最主要還是要看全台灣兩千三百萬人民要的是什麼」，強調自己最重要的就是拚經濟，「我不用說的、我要做給大家看，給大家有一個很好的選擇，知道誰最能拚經濟」。

▲郭台銘受訪，大談自己拚經濟決心。（圖／記者賴君欣攝）