綠營總統初選傳「全代會徵召」　賴清德：對民進黨有信心

▲賴清德26日到高美溼地，對於傳出「全代會徵召」，他說對黨內有信心。（圖／賴清德行動辦公室提供，下同）



記者陳玉／台中報導

前行政院長賴清德26日到台中走訪高美溼地，面對民進黨總統初選方案外傳要召開「全代會徵召」，對此賴強調，「對民進黨有信心」，民進黨能長期得到人民支持，是因推動民主、履行進步的價值，要守住民主的精神和進步的價值，才能繼續得到人民的支持。

賴清德26上午到高美溼地，面對媒體提問對「全代會徵召」看法，賴表示，初選至今已2個多月，各骯消息都有但對民進黨有信心，「民進黨10多年來獲得人民支持，是因我們完全推動民主，也履行進步的價值」，若有辦法守住民主的精神和進步的價值，才能繼續得到人民的支持。

▲賴清德與支持者合影留念。



另對有媒體報導賴下週三29日將參加中執會，賴回覆，若黨中央有發文邀請、雙方都願意在黨中央見面，當然會配合，但目前蔡總統工作繁忙不會出席，那他也不會出席；賴也說，「請中執會考量民主的精神及進步價值做出最好的決定」，讓民進黨既和諧又團結，打贏2020年選戰。

有媒體也問，蔡總統在外交上有進展，是否感到壓力？賴回覆，蔡總統得到外交成果，對國人有幫助，要肯定及感謝蔡總統。

而對爭取國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘拋象徵性募款，募多少回饋多少，賴則說，這他沒辦法比照，過去民進黨同志的從政，都是得到基層民眾的協助，大家都是專業的政治工作者，沒有其他事業，一旦得到民眾的支持，都非常努力專心把工作做好，希望國家社會能持續進步。