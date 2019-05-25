評郭台銘下鄉　學者丁仁方：拼經濟加分、舔盤子失分

▲郭台銘在參訪行程中「舔盤子」力挺企業。（圖／記者莊喬迪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

國民黨2020總統大選黨內初選，儘管多人搶出頭，但目前仍以高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘最受矚目。成功大學政治學系教授丁仁方指出，「韓流」正在退燒，不過下滑的幅度有限，韓在高雄拚出的政績會有幫助；至於郭台銘，下鄉展現拚經濟的能力也可以加分，只可惜「最近舔盤子的動作，還是有失分的。」

丁仁方24日接受香港《中評社》專訪時作出上述分析，針對韓郭對決，他先從中美貿易戰切入。丁仁方指出，郭台銘面對貿易戰主打兩個重點，首先是重塑供應鏈——台灣不放棄大陸市場，同時要開拓美國市場。

再者是將高附加價值的供應鏈移轉到台灣，將新的科技搬進來，台灣製造生產後再行銷海外。丁仁方認為，此論述「某種程度上呼應自由經貿區的概念。」

▲學者認為「韓流」有退燒現象。（圖／記者賴君欣攝）

至於韓國瑜以瑞士中立國切入，表示我國非聯合國會員國是一種優勢。丁仁方則強調，瑞士早已加入聯合國，現今國際社會的發展，加入國際組織、加入區域經貿組織都是非常重要的；台灣迄今無法加入區域經貿組織，使得和各國洽談FTA異常艱辛。

他分析，衡量現實的內外形勢，韓國瑜「台灣中立」、「非聯合國會員是優勢」的論述，是否能讓台灣務實的因應中美貿易爭端，恐怕仍有很大的疑慮。

至於雙方政治論述，丁仁方提到，韓國瑜說當選後要在高雄上班，聽起來很有宣示性，「南部人聽了或許會拍手叫」，而郭台銘則強調「政治要為經濟服務」，也是很接地氣；尤其郭台銘近日走訪台東、雲林，在經濟相對弱勢的縣市，展現拚經濟的印象，有加分作用，不過，「舔盤子的動作，還是有失分的。」

他分析，「韓流」雖然在退燒，但下滑的幅度有限，韓國瑜在高雄拚出的一些政績會有幫助；而郭台銘頻頻下鄉、受訪，也展現拚經濟的能力，拉近與韓的距離。然而，「國民黨7月中就要辦民調，兩人可能努力的時間也已經很有限了。」

▲成功大學政治學系教授丁仁方。（圖／翻攝《中評社》）