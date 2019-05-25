結束市政總質詢　韓國瑜決定北上踢館行政院「找蘇貞昌要錢」

記者吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜之前就被行政院長蘇貞昌點名批評，表示每次的行政院會都沒有見到他出席，不知道在忙什麼，現在韓國瑜說就在市政總質詢後，將會參加行政院會，目的很簡單就是要找蘇貞昌講清楚，會提出高雄市目前迫切需要行政院來幫忙補助的預算。

▲韓國瑜在愛河畔，為百對新人證婚，心情相當愉快 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜面對記者提問是否要親自參加行政院會，韓國瑜當下就回應：「會的！會的，一定要」，因為他要跟蘇貞昌當面來要預算，韓國瑜說：「行政院長蘇貞昌也當過縣市長，他了解當家方知民苦，現在我們高雄市的財政狀況那麼困難，我相信蘇院長是我們南部子弟，應該有同理心，多幫助一下高雄」。所以自己會在議會結束以後，親自參加行政院會，會當面向蘇貞昌提出高雄市迫切需要行政院來幫忙補助、來幫忙育成的重大建設。

▲韓國瑜在愛河畔，為百對新人證婚，心情相當愉快 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實韓國瑜在擔任高雄市長以後，並不常北上參加行政院會，所以就在4月24日的時候，行政院長蘇貞昌就透過媒體公開喊話：「如果有時間，也希望他能夠參加行政院會，因為自己就任院長以來，6都市長唯獨他缺席，一次都沒來過，不知道在忙什麼。」當時希望韓國瑜能夠出席，應該多一點心思在市政，並非是忙選總統，才是回報高雄市民的方法。