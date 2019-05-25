郭台銘訪「嘉義媽祖婆」許世賢故居　自稱「媽祖信徒」會清廉

記者李唯甄、賴君欣／嘉義報導

表態參加國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘，南下嘉義參訪檜意森活村，但在這之前，他先到了人稱「嘉義媽祖婆」的許世賢故居參訪，郭台銘表示，許世賢的執政生涯以「清廉」著稱，因此，身為媽祖信徒的自己如果當選，「一定清廉、也會要求執政團隊清廉」。

▲郭台銘到嘉義參訪「嘉義媽祖婆」許世賢故居。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘25日到嘉義，第一站先到許世賢故居參訪，許世賢的女兒、也是監察院長張博雅熱情迎接，並送上許世賢的紀念文集給郭台銘，郭台銘表示，許世賢在當地有「嘉義媽祖婆」的稱號，而自己身為媽祖信徒，當選後也會效法許世賢，「一定清廉」。

▼「郭粉」請郭台銘簽名在馬英九隔壁。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘隨後徒步前往檜意森活村，大批「郭粉」蜂擁而上，紛紛搶著握手拍照，有民眾當場拿出已有馬英九簽名的錢包，要求郭台銘「簽在隔壁」，短短100公尺路，郭台銘足足走了將近半小時才到聯訪地點，受訪時更不時有民眾高喊「選總統」，人氣火熱。

現場開放郭台銘和民眾拍照，過程中，郭台銘多次抱起小孩合影，展現親民一面，而嘉義市長黃敏惠也到場，除了趁機向郭台銘爭取投資，也語帶暗示祝福郭台銘「心想事成」。

▼郭台銘抱小孩合影，展現親民一面。（圖／記者賴君欣攝）



▲嘉義市長黃敏惠現身，祝郭台銘「心想事成」。（圖／記者賴君欣攝）