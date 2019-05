涉外人士看北協正名：美國視台灣為印太戰略重要盟友

▲總統蔡英文上任後台美關係穩定。(圖/記者張凱喨攝)

記者蔣婕妤/台北報導

「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA),將正式更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for US Affairs,TCUSA),總統府發言人黃重諺指出此舉意義重大,是台美關係更加緊密的最好見證。涉外人士也表示,正名代表的重要意義是美國已視台灣為印太戰略重要盟友。

涉外人士表示,北協的正名並不是象徵性的個別事件,而是近來台美在各領域上關係快速進展的一部分。尤其最近包括川普在白宮會見台灣的友邦元首、國務院官員要求南太國家重視對台邦交,以及美國近期諸多友我行動,例如軍艦過台海,對中國大陸的軍事威脅進行戰略嚇阻,還有國會各項支持台灣的重要法案(外委會支持我WHA決議、2020國防授權法)等等。

涉外人士說明,這背後的共同原因都指向,過去三年來,台灣政府在處理兩岸跟國際事務上的路線前瞻與高度穩健,受到美方的肯定、信賴,也因此不論行政、立法、政策圈友台氣氛日益濃厚,更讓這樣的氣氛成為具體支持台灣的各項行動。雙方日漸緊密的互動,更展現台美已成「實質夥伴」,美國已視台灣為印太戰略重要盟友。