涉外人士看北協正名：美國視台灣為印太戰略重要盟友

▲總統蔡英文上任後台美關係穩定。（圖／記者張凱喨攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA），將正式更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for US Affairs，TCUSA），總統府發言人黃重諺指出此舉意義重大，是台美關係更加緊密的最好見證。涉外人士也表示，正名代表的重要意義是美國已視台灣為印太戰略重要盟友。

涉外人士表示，北協的正名並不是象徵性的個別事件，而是近來台美在各領域上關係快速進展的一部分。尤其最近包括川普在白宮會見台灣的友邦元首、國務院官員要求南太國家重視對台邦交，以及美國近期諸多友我行動，例如軍艦過台海，對中國大陸的軍事威脅進行戰略嚇阻，還有國會各項支持台灣的重要法案（外委會支持我WHA決議、2020國防授權法）等等。

涉外人士說明，這背後的共同原因都指向，過去三年來，台灣政府在處理兩岸跟國際事務上的路線前瞻與高度穩健，受到美方的肯定、信賴，也因此不論行政、立法、政策圈友台氣氛日益濃厚，更讓這樣的氣氛成為具體支持台灣的各項行動。雙方日漸緊密的互動，更展現台美已成「實質夥伴」，美國已視台灣為印太戰略重要盟友。