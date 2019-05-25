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國安人士稱「台灣美國事務委員會」正名創3個首次　府：台美關係更緊密

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▲▼蔡英文總統府進行「三年有成 台灣進步關鍵字」記者會。（圖／記者張凱喨攝）

▲總統蔡英文上任後台美關係穩定。（圖／記者張凱喨攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA），將正式更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for US Affairs，TCUSA），總統府發言人黃重諺表示，在《台灣關係法》立法40週年的此刻，我國辦理美國事務的代表機構能在雙方共同協調與努力下正式更名，意義重大，更是台美關係更加緊密的最好見證。

黃重諺表示，美國政府是台灣在國際上最重要的盟友，近年來更在區域和平及印太安全等議題上密切合作，雙邊關係不斷提升，彼此在全球與區域的重要議題上建立緊密夥伴關係。

黃重諺指出，過去這段期間，無論在國防安全或國際參與，美國政府都給予台灣強而有力的支持。他說，「而在國會部門或政策社群所展現對台灣的支持，更是達到一個新高點，對此，我們表達感謝之意，作為美國的重要盟友與國際社會一員，台灣也將持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同致力於區域的安全、穩定與福祉」。

針對此次正名，熟悉國安事務人士也整理出三個「首次」，其一是首次將台灣及美國放入機構名稱，第二為兩國斷交後首次雙方國安顧問會晤，第三點則是首次台美共同與邦交國官員會晤。

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關鍵字：台灣美國事務委員會

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