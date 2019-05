▲外交部宣布北協更名「台灣美國事務委員會」。(圖/翻攝自外交部推特)



政治中心/綜合報導

2019年適逢台灣關係法40周年,在1979年設立的「北美事務協調委員會」功能為為美國在台協會( AIT ) 的對等機構。外交部25日宣布,北美事務協調委員會將更名為台灣美國事務委員會,外交部長吳釗燮也在外交部推特上開心地表示,「真的好愛這個名字!」。

外交部25日表示,為明確反映我國處理對美國事務代表機構的工作內涵,外交部經與美方充分協調溝通,決定將「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名為台灣美國事務委員會(Taiwan Council for U.S. Affairs,TCUSA)。

外交部指出,「北美事務協調委員會」此一名稱在當年有其特殊的時空背景,而經過臺美雙方不斷協調及共同努力,終於就新名稱取得共識,也象徵臺美關係緊密,互信良好,意義非凡。吳釗燮也在外交部推特上慶祝,「這是個變革的時代,真的很喜歡這個名字!」

▲外交部長吳釗燮。(圖/記者屠惠剛攝)