美重量級議員力挺台灣！　提《台北法案》鞏固我全球邦交

▲《台北法案》全名為《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019）。圖為美參議院外委會亞太小組委員會主席賈德納。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美參議院外委會亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardner）23日聯手多名參議員提出《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》(簡稱《台北法案》)，鞏固台灣全球邦交。賈德納認為，美國應該要利用所有工具來支持台灣的國際社會地位。

中央社報導，台北法案獲得美方跨黨派議員支持，由賈德納和盧比歐（Marco Rubio）、柯寧（John Cornyn）、昆斯（Chris Coons）等參議員共同提出。此案除了重申美國對台的安全承諾之外，也授權行政部門可利用降低外交關係、減少援助等方式來對與台斷交的國家採取外交行動，同時要求國務院定期提交台灣邦交相關報告至國會，內容包括協助維繫邦交關係及強化與非邦交國關係等。

在台灣參與國際社會方面，法案也要求美方出席國際組織的代表，應透過發言及投票等方式力挺台灣的會員或觀察員身分，且政府要在美中雙邊互動的場合表達支持台灣參與國際社會的立場。

賈德納表示，美國應該要利用所有工具來支持台灣的國際社會地位，要求美國政府出面回應來自北京政府的施壓，並向其他國家發出「支持中國損害台灣，後果自負」的強烈訊息。盧比歐則強調，北京政府在國際上施壓台灣的行為不能置之不理，支持國務院對那些與台斷交並轉向支持中國的國家採取外交行動。

▼ 這項法案也要求美國總統依據《台灣旅行法》鼓勵美國高階官員出訪台灣。圖為美國總統川普。（圖／路透）