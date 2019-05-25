店員掏槍對準他！超衰強盜斧頭行搶　下一秒GG跪下求饒

▲搶匪被搶反遭（圖／翻攝自YouTube／KOIN 6）

國際中心／綜合報導

美國一名搶匪日前在凌晨時分，闖進一間位於奧勒岡州（State of Oregon）波特市的商店想要行搶，不過他似乎錯估了情勢，當他將口袋中的斧頭拿出時，站在對面的店員竟默默地掏出一把槍瞄準他，整個情勢瞬間改變了，最後這名搶匪只能乖乖的就範，並且下跪道歉，最後趁著店員不注意的空隙跑了。

根據外媒報導，這起事件發生在4月28日凌晨1點，監視錄影器裡拍到，當時搶匪帶著滑雪用面具走進商店裡，並試圖接近放有收銀機的櫃檯；隨後他將預藏在口袋中的斧頭掏出，放在桌上要對站在櫃檯的店員做出恐嚇、行搶的舉動。

沒想到，店員不僅沒有露出害怕的表情，反倒是直直的盯著搶匪，默默的從右邊的口袋中把一把槍掏出來，放在收銀機上；情勢一下子反轉過來，只見店員把槍口對向眼前的這名不速之客，搶匪只好雙手舉起，雙膝跪在地上乖乖就範。

據悉，該名搶匪看到店員要打電話報警時，跪在地上不斷的說「對不起！我會離開」，更趁著空檔飛奔出商店，逃離事發現場，隨後失去蹤影；當地警方目前還在持續追緝這名落跑嫌犯，希望能早日將人逮捕歸案。

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