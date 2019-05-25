與東大學者會晤1小時　柯P竟沒印象還納悶「怎沒問選總統」

記者陳家祥／東京報導

台北市長柯文哲25日進入訪日行第3天，不同於前2天拜會眾議員，今天改拜會日本學術界，上午先與日本知名亞洲學者川島真進行早餐會，接著再驅車到東京大學的東洋文化研究所，與12名日本亞太關係、兩岸學者進行閉門會議。但會後柯文哲竟表示，談完出來後都沒什麼印象，還納悶為什麼學者沒有問到要不要選總統一題。

▲柯文哲拜會東京大學東洋文化研究所學者。（圖／台北市政府提供）

柯文哲受訪時先談到上午與川島真的早餐會，表示兩人都是交換意見，「其實我們大部分都聽他講」；至於有沒有新的觀點啟發？柯說，倒發現一點，其實日本跟台灣一樣都夾在中美中間，所以日本怎麼應付這個局面，倒是常常可以給台灣做一個參考點。

至於東洋文化研究所部分，柯文哲說，他們是研究兩岸、研究中國、研究台灣的，所以這學者本來就對什麼都好奇；而有沒有關心「親美日、友中」的論點？柯文哲說，也還好，學者跟政治人物不一樣，學者就是要做學術研究，「東問西問、好玩，就這樣而已。」

媒體追問都問了些什麼？柯文哲先是支吾其詞，接著說對方沒有問到選總統一事，「這他們倒是沒問，奇怪，只有這題沒有問到，很納悶怎麼沒有問這題」；媒體追問，有沒有提出什麼有趣的事？柯文哲想了想竟說，「奇怪，出來都沒什麼印象，哈哈哈哈哈。」

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲表示，其實學者跟政治人物不一樣，學者就是他們度學術上有興趣的題目，學者跟學者溝通就純學術題目。他說，其實每天都有不會的，這次來主要目的不是說我們要做什麼，是讓幕僚跟這些人都有建立聯絡的關係，「其實我們需要的是國際關係的顧問，我們有問題，我們在不同地方有很多顧問透過email可以問一問，你們想法怎樣。」

「你蒐集不同的大學重要的顧問，再綜合判斷，對我們做決策會有很大的品質會改善。」柯文哲直言，你以為來講幾分鐘可以談很多？錯，最重要目的是讓我們自己的團隊的年輕幕僚跟他們這些人都交換名片建立聯繫，對我來講才是最重要的。

北市府發言人劉奕霆表示，方才的會談中，諸多學者對美、中、日、台及兩岸關係皆有提問，此外也問市長在福島五縣之食品議題的看法，市長也就一貫立場給予回應，並認為美中對抗仍是未來國際趨勢，因此台灣要如何求取平衡是重點；此外，在兩岸議題上，市長認為台灣在軟實力上還是較有優勢，硬體仍不能落後太多；至於福島五縣的食品議題，市長認為應比照美國與歐盟的檢驗標準，科學問題、科學解決，既然台灣要跟國際接軌，用國際標準即可。

