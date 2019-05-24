大安分局邀轄內飲酒業者座談　員警「神模仿柯P」籲請自主管理

▲大安分局邀轄內飲酒業者舉辦座談會。（圖／翻攝自周煥興youtube）



社會中心／綜合報導

大安分局於108年5月24日15時在10樓禮堂舉辦飲酒店業者（大型飲酒店、夜店及易遭檢舉妨害安寧PUB共40餘家）治安座談會，以詼諧、活潑而不流於形式的方式，期能使業者發自內心共同協助警方做好自主管理、負起社會責任。

會議一開始播放一段市長柯文哲的錄音，要求業者共同配合警方為治安維護盡一份心力，此時，受邀的市政府各局處代表（建管處、商業處、環保局、衛生局、消防局等單位）無不低頭詢問「市長不是在國外嗎？怎麼能錄音傳回來？」，正當與會人員嘖嘖稱奇之際，分局長周煥興才告訴大家，這段市長的錄音，是大安分局一位員警模仿的，與會業者代表無不莞爾一笑，稱讚模仿度太相似了，就在輕鬆的氛圍下揭開了溝通的序幕。

緊接著信義分局播放多段自108年3月迄今，相關針對轄內飲酒店業者的宣導影片，會中，業者發言踴躍，共同分享如何預防客人打架滋事的做法及解決妨害安寧的心得，在分局長、所轄所長及市府各局處代表的專業解說下，使與會的業者更能了解法令及配套管理，提供客人一個更安全的消費環境。

最後，在分局長向各業者代表宣誓打擊犯罪及維護住家安寧秩序的決心，各業者代表亦齊聲喊出「做好自主管理、負起社會責任」的期許後，為這次會議劃下圓滿的句點。