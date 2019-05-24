核食議題柯文哲強調：It’s science　比照歐美怎會烏煙瘴氣

▲柯文哲訪日拜會萩生田光一並致贈禮物。（圖／記者陳家祥攝）



記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲出訪日本，核食議題成為焦點。他也在臉書上發文指出，「其實這個議題，我還是一句老話It's science（這是科學），以科學的態度處理就好了」比照歐美標準怎麼會搞到烏煙瘴氣。

柯文哲臉書上表示，「這一次訪日，跟許多友台的重量級國會議員見面，對於國際政經議題，我們彼此交換了相當多意見，這些議員對於福島五縣食品的議題有很多抱怨，其實這個議題，我還是一句老話：『It's science』，以科學的態度處理就好了。台灣要國際化，與世界接軌，那麼比照美國或歐盟的標準就好了，怎麼會搞到烏煙瘴氣？」

柯文哲說，同樣夾在美中之間，台灣和日本的處境相似，對國際議題上，大家可能有一些不同的看法，但台日密切連絡，共同應付未來不確定的國際局勢，這點倒是大家意見一致。

柯文哲指出，在促進經濟方面，台北市把MICE產業當作重要項目，要讓更多商務客、觀光客來台；所以日本高中生的「修學旅行」，我們也希望擴大辦理，讓更多日本學生來台交流。

柯文哲最後呼籲，有交流，才有善意，有善意，才有更多的交流，哪一天有誤會，也才有機會互相諒解，「我認為這不只適用在兩岸關係，也是國際外交的準則」。

網友在柯文哲臉書上表示，「驗出來沒問題的東西為什麼要禁？公投看小抄蓋出來的東西當施政目標真是笑死人」、「科學問題，理性解決。把握時機，促進外交。」、「當政治凌駕專業，就是不尊重專業」、「全台灣唯一一個在認真上班，替人民著想的政治家！」、「It's science. 可惜大部分政治人物只知道It's選票」。