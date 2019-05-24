塵封49年「泰源事件」真相解密　監委籲公開戒嚴機密檔案

▲監察委員王美玉。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員王美玉24日召開記者會，提出「泰源事件」調查報告，當年於獄中服刑的前民進黨主席施明德也出席旁聽。王美玉表示，泰源事件為一宣揚台獨理念之行動，參與者計畫奪取監獄警衛連槍械，因此將其定位為一台灣獨立革命運動，也呼籲政府勇敢面對真相，將戒嚴時期的歷史真相公開解密。

王美玉24日召開記者會提出「泰源事件」調查報告。她表示，因施明德日前向監察院陳情指泰源事件將屆50年卻仍真相未明，因此她展開調查，希望藉由還原歷史真相，讓政府勇敢面對歷史真相，將歷史真相解密，施明德夫人陳嘉君亦出席旁聽。

▲施明德與王美玉。（圖／記者林銘翰攝）



王美玉指出，泰源事件是發生在民國59年，關押政治犯的台東泰源監獄6名受刑人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良及鄭正成計劃奪取泰源監獄警衛連槍械、釋放監犯、進佔台東、宣揚臺灣獨立理念之反政府行動，當時刺殺警衛連班長起事失敗被補後，除鄭正成外其餘5人均被判死刑，其中江炳興、陳良遺書因被認為有暗示臺獨與壯烈之意而被扣留，不寄還給家屬。

王美玉解釋，泰源事件當事人及其家屬至今仍無法了解真相，還原事實，實屬民主國家之憾事，戒嚴時期案件最重要就是真相還原，釐清責任，因此政府就相關檔案開放應參考先進國家及民主轉型國家之實施經驗，全面公開戒嚴時期相關檔案，提供社會各界調查研究，而非僅限於政府機關之調閱，用以落實轉型正義，揭露歷史真相，保障政治受難者及其家屬之權益與人性尊嚴與大眾知的權利。

王美玉說，當年泰源事件發生時，軍方全面嚴控台獨思想，遭槍決的陳良與江炳興，因為其遺書有台獨壯烈犧牲使命感，甚至不能發還給家屬，讓她不禁問「人生有幾個50年」？她說，現在最重要的事還原真相，應該給當事人與家屬一個公平正義的交代，總統蔡英文也曾承諾願意做這件事，但我們很清楚官僚體系有非常多卡住真相還原的關卡。

王美玉說，「台灣的民主政治不是一夕而來的，還原事實真相，讓下一代可以了解當時為這塊土地付出的人，不管是統是獨他們對台灣的貢獻」，希望政府勇敢的面對歷史、還原真相，把過去歷史真相解密，只有了解過去的歷史真相才能同舟共濟，否則「沒有真相哪來的和解」。