政治檔案遭永久保密　施明德：陳水扁背叛台灣歷史

▲前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員王美玉24日召開記者會，提出「泰源事件」調查報告，希望藉由還原歷史真相，讓政府勇敢面對歷史真相，將歷史真相解密。施明德與夫人陳嘉君亦出席旁聽，施明德會後受訪時一度哽咽，並痛批前總統陳水扁將美麗島事件、林家血案、陳文成命案等三大案永久保密，不只是被背叛自己的良心，而且背叛台灣歷史。

監察委員王美玉24日召開記者會，提出「泰源事件」調查報告，王美玉表示，因前民進黨主席施明德日前向監察院陳情指泰源事件將屆50年卻仍真相未明，因此她展開調查，希望藉由還原歷史真相，讓政府勇敢面對歷史真相，將歷史真相解密，施明德與夫人陳嘉君亦出席旁聽。

▲監察委員王美玉。（圖／記者林銘翰攝）



施明德表示，台灣史上有三大案，包括美麗島事件、林義雄滅門血案與陳文成案，這三案造就了很多檯面上的政治人物的興起，從議員、地方首長一直到總統都有。但是，直到上個月大家才知道，原來下令把這三個案子永遠鎖在國安局裡面的，竟然就是民進黨出身的陳水扁。

施明德接著說，陳水扁說要追求真相，但其實早就知道真相在那裡，卻還把他鎖在國安局裡頭，「這個人不只會藏錢，還會藏檔案、藏真相」，不是背叛他自己的良心，而是背叛台灣歷史。

施明德表示，前幾天看到時代力量立委林昶佐斥責調查局，將戒嚴時代「機密檔案」保密年限再延長30年，讓他直呼調查局完全違法，怎麼可以這樣搞？他說，如果不是民進黨立委段宜康，我們不會知道陳水扁將真相藏在國安局，如果沒有林昶佐我們不會知道調查局將大批資料在再保密30年。施明德拭去淚水後說，今天一定要當面向王美玉道謝，「一個素人的政治人物，比那些專業的政客有良心多了」，並當面與王美玉握手致謝，表達心中感謝之意。

▼施明德向王美玉握手致謝。（圖／記者林銘翰攝）

