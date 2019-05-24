蘇啟誠案監院糾正外交部　藍委要求召回謝長廷測謊

▲國民黨團召開「外交官之死、外交部之恥」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

去年9月燕子颱風侵襲日本關西地區，我國民眾受困關西機場，事後前大阪辦事處處長蘇啓誠於官邸輕生。監察院於22日通過江綺雯、仉桂美的調查報告，糾正外交部，國民黨立法院黨團24日也召開「外交官之死、外交部之恥」記者會，要求駐日代表謝長廷應返台接受測謊說明清楚。

強颱「燕子」去年9月水淹日本關西機場，導致大量台灣旅客滯留。外界第一時間批評我駐大阪辦事處協助國人不利，不料數日後處長蘇啟誠上吊輕生，引發輿論譁然。監察院23日糾正外交部，在報告中還原蘇輕生前一天經過，發現他生前最後一封簡訊是寄給同仁，表示原本打算搬桌椅改風水，「現在不用了。」

國民黨立委呂玉玲表示，蘇啟誠以死明志至今已超過半年，很遺憾這麼久的時間都沒辦法釐清真相，直到昨天監察院才通過對外交部的糾正案，真相才得以解釋清楚。呂玉玲說，糾正案的報告中特別指出外交部有諸多不合理、草率的情形，裡頭有非常多的指正，很遺憾昨天外交部長吳釗燮23日在立法院外交及國防委員會備詢時還稱「外交部沒有疏失」，根本是心虛在說謊。

呂玉玲說，眼看立法院會期即將結束，包括王定宇與蔡適應兩位執政黨的召委至今都還沒有排案，直言這不是包庇什麼才是包庇？她呼籲兩位召委立刻排專報，調閱小組也要開始運作，否則國人會予以譴責、唾棄。

黨團副書記長童惠珍則說，昨天的調查報告已經指出，外交部在第一時間不是要求蘇啟誠寫事發經過，而是直接叫他寫檢討報告，呼籲外交部應該有guts，找出到底是誰叫他寫檢討報告的，給全國人民與海外僑胞一個交代。

立委李彥秀則說，根據監察院以及家屬的意見，都更明確的指出民進黨是「有功要自己搶，有過要事務官背」的噁心骯髒嘴臉。她也問，當時台日關係協會秘書長張淑玲到底有沒有在事發後請假飛到大阪，要求辦事處所有同仁刪掉所有通話紀錄？以及謝長廷到底給予蘇啟誠和所有辦事處同仁多少壓力？李彥秀不滿說，民進黨若是還要再官官相護下去，真的是對於職業外交官最大的恥辱，這樣每天還睡得著嗎？

立委許毓仁也說，這件事發展到至今，很清楚的就是「吳釗燮管不住謝長廷」，任憑謝長廷亂搞，還一再切割、卸責沒有肩膀。許毓仁也提出訴求，要求召回謝長廷回來講清楚說明白，並且要求謝長廷接受測謊，因為從這件事可以反應出國家外交被政黨把持、特定人士用特定關係危害外交人員的尊嚴與人格，事情一定要調查水落石出。

首席副書記長陳宜民表示，外交部應該要求謝長廷返台面對大眾，把事情說清楚講明白，一位外交官之死對國家來說是重大損失，外交部這樣的做法不免讓所有外交官感到不寒而慄。陳宜民也痛批，謝長廷已經凌駕於外交部長之上，根本是一個「太上皇」的大使，他對此深感遺憾，也要求謝長廷必須出來講明白。