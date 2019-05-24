蓬佩奧「中國政府、華為合作論」　陸慷：試圖煽動意識形態對立

▲美中貿易摩擦導致全球經濟動盪。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

大陸外交部發言人陸慷24日表示，部分美國政客一再製造關於華為的謠言，但始終拿不出各國要求提供的證據，不斷編造各種主觀推定的謊言，相當不合邏輯。他引用史諾登事件與阿爾通事件說明，無論是甚麼「意識趨同」的理論，都不會妨礙美國對盟友採取不正當手段的作法。

對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）聲稱「華為公司與中國政府有很深的聯繫」的言論，陸慷在24日舉行的例行記者會上回應，美國政客試圖透過沒有證據的謊言，誤導美國民眾，現在又想煽動意識形態對立，遲早會被世人看清。

陸慷說明，在世界上，意識形態的分歧並非「必然妨礙國家間的合作」；就美中建交40年而言，美國兩黨的歷屆政府不斷與中國共產黨領導的政府拓展合作，「事實上，中美建交之初兩國簽署的首批政府間合作協議就包括了《中美科技合作協議》。」

▼任正非說明，在5G技術方面，別人2、3年內肯定追不上華為。（圖／路透）



陸慷提到，對於美方發起貿易戰、科技戰，造成市場動盪的問題，美國國內也出現愈來愈多質疑的聲音，「這些美國政客不斷編造各種主觀推定的謊言，試圖誤導美國民眾，現在又試圖煽動意識形態對立，但這是不合邏輯的。」

談到華為被封鎖的問題，陸慷引述西方「意識形態趨同論」說明，無論是稜鏡門（史諾登事件）或是阿爾通事件，都證明了「所謂的意識形態趨同」，並沒有妨礙到美國對自己的盟友採取不正當手段的作法。

▼蓬佩奧指出，若是使用華為5G設備等同將國家資訊開放給中國自由取用。（圖／路透社）

