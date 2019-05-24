岸信夫見柯保密、見賴大方　柯P：成熟政治人物不需搶一張照片

記者陳家祥／東京報導

台北市長柯文哲24日訪日行第2天，上午拜會完日本首相安倍晉三心腹萩生田光一後，接著拜會了安倍的弟弟岸信夫；儘管兩人過去曾多次見面，頗有交情，但這次會面全程不公開，連事後的照片、影像等也都不提供給媒體。對此，柯文哲說，「成熟的政治人物不需要去搶一張照片」，重要的是互信，對方方便就好，大家都知道我們是好朋友就好。

▲柯文哲參訪東京媽祖廟受訪。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲中午在東京媽祖廟受訪時，被問到稍早拜會了岸信夫、東京都知事小池百河子；由於岸信夫拜會過程全程保密，相比日前前行政院長賴清德早訪時的大方態度，差異頗大，引來媒體好奇。

「客隨主便，其實很多外交的事情是大家講一下…，成熟的政治人物不需要去搶一張照片要幹什麼。」柯文哲說，互信是最重要的，其實算一算跟岸信夫今天好像是第5次還第幾次見面，常常私底下都有在聊天。

至於3年前訪日時才一起公開受訪，如今卻有這樣變化，柯文哲說，日本是成熟的國家，當然第一句每個都問說你要不要選總統，這種情形下人家也不願意說去表態支持誰。

媒體追問，岸信夫與賴清德會面都願意釋出，柯文哲說，他從來不會去問東問西，自己態度就好像上次去美國，當然華盛頓以外的行程是市府排的，華盛頓行程都是AIT排你要去哪，這次來日本大部分都是謝長廷大使排的，他說怎樣我們就怎樣。

柯文哲說，慢慢就知道人生的哲學，不爭才是爭、爭就是不爭，「意思就是說，你要去拍那張照片幹嘛？搞得人家不方便，所以都不需要」，我們都說你方便就好，大家都知道我們好朋友這樣就好。

另外，柯文哲也說，日本的外務省他們的文官還是有很強的運作性，這種成熟的國家他外交政策不會說因為換了一個政務官大轉彎，他們還是會相當穩定，所以很多這種外交工作都是一點一滴累積的。

