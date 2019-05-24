池上青農魏瑞廷　站上三創科技舞台替台東爭光

▲池上青農魏瑞廷以創新思維將區塊鏈技術導入稻米產業。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

傳統農業靠天吃飯，體系龐雜、管理不易，池上青農魏瑞廷為了替傳統稻米找尋新契機，與奧丁丁集團合作，以創新思維將區塊鏈技術導入稻米產業，並將農業帶向更有系統化的管理，且透明不可竄改的履歷，為台灣食品安全作嚴格把關，為台灣農業與食品安全史上，寫下重要的一頁。

22日青農魏瑞廷受邀參與，去年獲日本SBI金融集團青睞，而挹注超過八位數美元投資的台灣新創奧丁丁集團所舉辦《2019奧丁丁集團記者會暨區塊鏈服務發表會》，發表全球首創區塊鏈在稻米產業上的應用實例。

魏瑞廷說，奧丁丁OwlChain 在2017年是全球第一個食品區塊鏈溯源系統。與傳統生產履歷系統的最大差異在於採用開放式區塊鏈串接履歷記錄，每位生產參與者各自開發的系統都能成為節點，將自家專屬格式的履歷資料，串接到統一的追蹤平台，完整追蹤整條供應鏈來源，讓消費者吃的更心，且拉近消費者與生產這間的距離。

對此行政院農業委員會副主惠陳駿季指出，從產地到餐桌是一個漫長的過程，雖然導入生產履歷能有所改善，但還是很難完全掌握。而區塊鏈技術可以幫助從生產地到消費地有很好的串接，其可追溯和不可竄改的特性也對農業生產履歷非常有幫助。

最後魏瑞廷強調，區塊鏈確實解決產業遭遇的痛點，同時也實踐總統上任時所提出的「穩健農業」、「安全農業」、和「強勢農業」等農業政策，讓農業成為賺錢的行業。