《紺青之拳》隱藏景點大解密　跟著柯南一起玩新加坡！

▲《名偵探柯南：紺青之拳》在日本開出亮麗票房，台灣也即將上映。（圖／《名偵探柯南：紺青之拳》預告片截圖）

旅遊中心／台北報導

《名偵探柯南》作為日本國民推理動漫，粉絲們除了看萬年小學生如何解謎破懸案，對於每次事件發生地點也充滿高度興趣，例如在《迷宮的十字路》、《加賀百萬石懸疑推理之旅》中，就以京都、金澤等各大景點串連案件，之後就有許多人尋著劇中出現過的舞台背景，到真實場景比對、拍照還原。而即將在台上映的劇場版《名偵探柯南：紺青之拳》，案件卻是首次拉到新加坡，預告片段也提前解密電影景點、隱藏版美食，內行柯南迷可以開始規劃下次的朝聖之旅了！

即將於7月10日在台上映的《名偵探柯南：紺青之拳》，劇情主要圍繞在19世紀末、與海盜船一同沉入海底的世界最大藍寶石「紺青之拳」上，當這顆稀世珍寶再度重現時，新加坡濱海灣金沙酒店竟發生了一椿謀殺案，現場還遺留下怪盜基德的染血預告書；與此同時，為了替參加空手道大賽的京極真應援，小蘭、園子來到了新加坡，原本沒有護照無法同行的柯南，則是被怪盜基德用計帶去新加坡，一行人也因此捲入案件，而怪盜基德的目的到底是什麼，將在這場真相、魔術、空手道的極智對決中一觸即發！

《名偵探柯南：紺青之拳》劇情號稱規模盛大、空前絕後，除了案件本身，其中一大重點就在於這部是首次以海外作為事件舞台的劇場版，日本電影官方不僅為此準備許多大型企劃，可樂旅遊也特別與新加坡航空合作，推出新加坡柯南解謎趣4天3夜半自由行，準備帶柯南迷們走訪新加坡一起破案。而在實際出發前，當然得先做好功課，才能快速走訪此次劇場版中的重要景點。

這次劇場版中，呈現的主要都是到新加坡必訪的著名景點或地標，例如劇中的噴水魚尾獅雖然從口中噴出有鮮紅如血的駭人液體，實際上卻是新加坡的著名標誌，就如美國的自由女神一般，而其魚尾象徵新加坡最初只是一個漁村的過去，獅子部分則代表了新加坡曾經的身份，馬來半島的獅城，此外也意味著國家在現今全球經濟的力量。

▲新加坡的著名標誌「魚尾獅」。（上圖／《名偵探柯南：紺青之拳》預告片截圖、下圖／記者陳涵茵攝）

不論空拍或海上遠景，頻繁出現的濱海灣，可是遊客造訪的熱門景點。其中，最著名的濱海灣花園，是一座綠色人造奇景，分別由濱海南花園、濱海東花園和濱海中花園所組成，裡頭不僅種植各種熱帶植物和不同花卉，還有一座高達6公尺的室內瀑布，而最醒目的18棵人造擎天樹，棵棵高達25～50米之間，相當於9～16層樓高度，白天看令人嘆為觀止，夜晚搭配燈光則是更顯迷人。

▲濱海灣花園中聳立的人造擎天樹。（上圖／《名偵探柯南：紺青之拳》預告片截圖、下圖／可樂旅遊提供）

新一、小蘭兩人進展在劇場版中大突破，一起在頂樓游泳池遠眺浪漫夜景的所在，正是新加坡最著名的地標酒店「濱海灣金沙酒店」，也是事件舞台的開端。濱海灣金沙酒店為三棟頂層以優美空中花園串連的塔樓，而頂樓設計特殊，有如一艘船飄浮在空中，獨特的外觀設計，叫人一眼難忘；酒店內不僅擁有最大的LV漂浮水晶宮殿旗艦店以及320間的頂級國際知名品牌商店，商場遍佈3個層樓，是一整天都逛不完的購物天堂之外，位於頂樓的天際泳池，長150公尺、水深120公分，更是全世界最大戶外游泳池，也是僅限住客才能擁有的超高級享受。

▲濱海灣金沙酒店擁有全世界最大戶外游泳池，是新一、小蘭一起看新加坡夜景的地方。（圖／《名偵探柯南：紺青之拳》預告片截圖）

▲外觀造型獨具特色的濱海灣金沙酒店，是新加坡代表性地標之一。（上圖／《名偵探柯南：紺青之拳》預告片截圖、下圖／可樂旅遊提供）

▲《名偵探柯南：紺青之拳》除了畫出新加坡著名景點，也不忘點出去到當地必吃的肉骨茶美味。（圖／《名偵探柯南：紺青之拳》預告片截圖）

除此之外，地處濱海灣中心地帶、亞洲目前最大的摩天輪，以及隨著打鬥場景中一閃而過的肉骨茶、潮人必逛的哈芝街，都是來到新加坡不能錯過的行程及本地美味。另外，家庭旅遊勝地聖淘沙、遊樂必玩的環球影城，雖然沒有出現在劇場版中，卻也是探索新加坡時值得安排的旅遊重點。

▲萊佛士酒店（Raffle's Hotel）裡的Long Bar就是當年發明新加坡司令的酒吧。（圖／《名偵探柯南：紺青之拳》預告片截圖）

▲著名的牛車水也是電影場景之一（新加坡的chinatown唐人街）。（圖／《名偵探柯南：紺青之拳》預告片截圖）

在新加坡柯南解謎趣4天3夜半自由行中，由於搭乘的是五星級新加坡航空，因此能體驗到最新波音787-10夢幻客機，不但座椅符合「人體工學」設計，頭枕還可六向調整，有別一般對於經濟艙座位擁擠、窄小的印象，坐起來更舒適自在；飛行旅程中，當然也少不了機上娛樂，乘客可在個人的11.6英吋超高畫質觸控式螢幕上，觀看上千部電影、電視劇、音樂節目或是遊戲，豐富選項讓人一點也不無聊。

▲波音787-10 Dreamliner夢幻客機提供旅客更舒適、安靜、平穩的飛行旅程。（圖／可樂旅遊提供）

過往出國旅遊，最怕費心安排行程又玩得不盡興，但此次可樂旅遊推出的特別企劃，兼具團體旅遊的便利性與自由行的彈性，不用整天低頭滑手機看地圖，包含一整天柯南景點探訪，輕鬆跟著柯南足跡走遍新加坡，嘗遍電影中才有隱藏版美食。好康不只這些，早鳥報名再送每人一張電影票，讓你玩完準備衝戲院，看電影更加身歷其境！

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