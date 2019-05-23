桃園鐵路地下化打通前後站　慈護宮建造全台最高「媽祖神像」

▲吳正宗主委（中）指出，桃園鐵路地下化打通前後站後，慈護宮將建造全台最高「媽祖神像」。（圖／廖建智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園鐵路地下化後，「桃園媽」24層樓高的神像，將成為桃園的地標。桃園慈護宮主委吳正宗23日向前來該宮參訪，致力研究並推動兩岸媽祖文化交流的福建省莆田學院教授徐建成等一行人表示，一旦桃園火車站鐵路地下化，前、後站打通後，慈護宮可望發展為「桃園媽祖文化園區」，打造全台最高的媽祖神像，弘揚媽祖文化。

吳正宗說，桃園區慈護宮位於復興路與三民路交岔處、廣明路橋旁，現因受限於鐵路未地下化，有廣明路橋阻隔，市長鄭文燦全力推動桃園火車站鐵路地下化，一旦前、後站打通後，慈護宮可望發展為「桃園媽祖文化園區」。因此信眾們莫不希望「桃園媽」庇佑，讓桃園鐵路地下化，早日進行並完成。

▲桃園慈護宮的文創產品。▼莆田學院教授徐建成與桃園慈護宮進行媽祖文化交流。（圖／廖建智提供）



談起「桃園媽祖文化園區」的藍圖規劃，吳正宗精神奕奕指出，未來將打造桃園慈護宮為全台唯一七星級的媽祖廟，除了有24層樓高的媽祖神像，遙望著福建湄州故鄉，另外該宮亦將規劃全台最熱鬧的美食商場，以及與五星級飯店一樣舒適，但價格親民，有千餘間房間的香客大樓，讓更多民眾可以受到媽祖精神的感召。

吳正宗指出，桃園慈護宮規劃「桃園媽祖文化園區」的用地，目前已取得週邊70%用地，相信藉由兩岸媽祖文化的交流，將可共同發展媽祖文創產業，帶動地方繁榮。