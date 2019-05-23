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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／達到近170億澳元！澳門首季旅客總消費提升3.1%

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▲澳門。（圖／CFP）

▲澳門首季旅客總消費明顯提升。（圖／CFP）

《澳門》達到近170億澳元！澳門首季旅客總消費提升3.1%

據《澳門日報》報導，統計資料顯示，受惠於首季入境旅客按年增21.2%，澳門旅客總消費（不包括博彩）提升3.1%至169.3億元澳元，留宿旅客及不過夜旅客的總消費同比分別升1.9%及7.2%，至129.2億及40.1億元澳元；首季度旅客人均消費1634澳元，按年跌14.9%。（中新社）

《湖南》大陸中部首個金融科技孵化器於湖南揭牌　專項新政同步發布

湘江金融科技孵化器23日在湖南金融中心正式揭牌。作為中部地區首個金融科技孵化器，將在未來3年打造3至5家科創板和境外上市金融科技公司，以及具有核心競爭力的湖南本土金融科技企業。（中新社）

《貴州》提出「1+4」政策文件　加大外資吸引強度

貴州是大陸開放型經濟試驗區，利用外資正逐步成為貴州經濟社會發展的強勁引擎之一。貴州省人民政府新聞辦公室召開的新聞發布會上指出，貴州近期密集出台了利用外資政策文件，形成「1+4」政策體系，藉此加大外資吸引強度。（中新社）

《廣東》大陸化工園區公佈30強　廣東惠州大亞灣開發區奪第一

「2019中國化工園區與產業發展論壇」23日在廣東惠州舉行。會上，中國石油和化學工業聯合會化工園區工作委員會發布了2019中國化工園區30強名單和潛力10強園區名單；其中，廣東惠州大亞灣經濟技術開發區排名第一。（中新社）

▲華聞快遞／達到近170億澳元！澳門首季旅客總消費提升3.1%（圖／中新社）

▲惠州大亞灣石化生產基地。（圖／中新社）

《新疆》烏魯木齊航空將於6月開通「烏魯木齊-鄭州-青島」往返航線

為滿足夏秋航季旺盛的旅遊市場需求，烏魯木齊航空將於6月6日開通烏「烏魯木齊-鄭州-青島」往返航線，以方便廣大遊客出行，領略新疆美景，共賞青島風光；據悉，該航班於每週二、四、六執飛，為慶祝開航，烏魯木齊航空自5月23日起特別推出優惠票價。（中新社）

《遼寧》大連港混礦業務量突破3000萬噸大關

遼寧港口集團23日發布消息稱，作為國內首個開展保稅混礦業務的港口，自全面啟動混礦業務以來，大連港混礦業務量已累計突破3000萬噸大關，國際中轉量則突破1500萬噸。（中新社）

《上海》2018年上海化妝品不良反應報告數增長逾4成

大陸全國化妝品安全科普宣傳週正在舉行，上海市藥品監督管理局公布「2018年上海市化妝品不良反應報告和監測情況」。據悉，2018年上海上報化妝品不良反應報告共1706例，比2017年增長41.60%；其中，女性人數佔報告總數的92.79%，尤其是21到30歲女性居多，發生部位以臉部為主。（中新社）

《上海》科創中心五週年！高校助力科技成果轉化產業轉型升級

上海科創中心建設五年來，上海各大高校將科技成果轉化作為服務國家和經濟發展的重要方式，積極參與科創中心的建設。據悉，走進上海交通大學產業研究院、復旦大學國家大學科技園、同濟大學汽車學院，各高校都在探究如何助推科技成果轉化，促進產業轉型升級。（中新社）

▲華聞快遞／達到近170億澳元！澳門首季旅客總消費提升3.1%（圖／中新社）

▲同濟大學智能網聯汽車測試評價基地人造街景。（圖／中新社）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,澳門,湖南,貴州,遼寧,上海,新疆,廣東

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