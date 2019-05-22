送iPhone生日驚喜！金牛夫「別浪費私房錢」後燦笑　她結帳傻眼：被陰了

▲原PO在老公當天生日帶他去買手機，沒事先告知想給他驚喜，結果後來傻眼笑翻網友。（圖／資料照／記者邱倢芯攝）

網搜小組／綜合報導

一名人妻本來要買iPhone當作送給金牛座老公生日禮物驚喜，結果她結帳時看到金額傻眼，因手機「瞬間升級」，「我真的覺得被陰了」。許多網友笑說，「這老婆太可以了」、「讓他半夜顧小孩顧一個月」。

原PO日前在「爆怨公社」臉書社團發文說，老公當天生日，帶他到百貨公司買3萬2500元的手機，事先沒告知他想給他驚喜，「他一直說不要浪費我的私房錢」；一來一往10分鐘後，她在結帳處等他選顏色，結帳時發現4萬多元，「我說不是32500嗎？拿錯了？我老公在旁邊說........謝謝老婆❤（燦笑）。」

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原PO表示，買完後，「於是老公很心甘情願抱著小五，讓我好好吃飯。」有網友好奇「小五？是生幾個？」原PO回「三個女兒」。

▲▼原PO老公的生日禮物從iPhone XR 256G（上圖）升級成iPhone XS MAX 256G。（圖／資料照／記者邱倢芯攝）

有人笑說，「中了老公的套路了，小五心裡一定在想，你們的戰爭幹嘛扯到我，害我被抱得很不舒服。」原PO回「我當下真的是傻眼，但還是結了。」

根據原PO貼出的發票資訊，她是在新北市的百貨公司購買，金額4萬4212元，她回應網友的問題說是買iPhone。不少網友看到價格都說應是iPhone XS MAX 256G，還有人笑說「從XR變成XS MAX嗎」？她回「我還沒搞清楚是X什麼，只知道256G。」

▼原PO讓老公挑手機，沒想到結帳時傻眼。（圖／資料照／路透）

其他人留言，「好老婆給妳一個讚」、「別人的老婆，永遠不會讓人失望」、「你老公不知道這樣玩事後會更慘嗎」、「手上有人質，不可以生氣喔」、「這。。。。被豬隊友陰到了」。

根據蘋果官網資訊，iPhone XR 256G售價3萬2500元，應該就是原PO本來要買來送給老公；而iPhone XS MAX 256G售價4萬5500元，應該是原PO老公後來選的型號。