新手老婆神回有駕照又問：煞車是右邊還左邊？　老公怕到想賣車

網搜小組／綜合報導

身邊如果有這樣的新手駕駛該怎麼辦？一名人夫21日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，帶老婆到河堤試開自己的車，一開始先教雨刷、方向燈的開關位置，結果被回嗆「我有駕照」，好不容易調整好一切準備出發，對方卻問出一句「所以煞車是右邊還左邊」，讓他差點崩潰。

▲原PO擔心老婆開車上路會變成三寶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，因為梅雨季節快到了，老婆想提早練習，這樣以後下雨天就可以自己去接送小孩，於是兩人一起到比較沒有人車的河堤試開，沒想到卻展開以下對話。

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原PO：老婆，雨刷開關在這、方向燈開關在這……。

老婆：這我知道啦！我有駕照好嗎？不要擔心，你只要跟我說調座椅跟後照鏡的開關就好。

原PO：好！確定哦！

老婆：我調好了，走！出發！

原PO：老婆走了啊？

老婆：為什麼不能排擋？

原PO：妳要踩煞車才能排擋。

老婆：哦！所以煞車是右邊還左邊？

原PO：右邊是油門，左邊是煞車。

▲原PO老婆詢問煞車是在左邊還右邊。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

「為了全家人跟用路人的生命安全，這幾天趕快把車子賣掉好了。」原PO半開玩笑地說，其實在老婆調整好座椅準備出發時就有點害怕，後來又冒出油門、煞車分不清楚的問題，當下一聽真的差點崩潰。

這段有趣的夫妻互動一公開，許多網友紛紛留言用幽默的口吻安慰原PO，「要對老婆有信心啦」、「車號報上來，我看到會自己閃」、「請問老婆的出沒路段，我會自動避開」、「以後老婆開車出門先PO文警告一下」。

而原PO也真的在留言區中回應，「報告！老婆決定週六開車出門，請大家在家陪老公、老婆、小孩或情人，增進感情，有重要的事電話聯絡就好，可保障人身安全」；網友們被逗到笑翻，也跟著調侃勸阻，「夫人您別衝動啊！」

▼原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）