74歲華裔婦遭惡男綁架...鎖房間連續性侵5hrs！還被狗咬傷

▲華裔婦人遭到綁架性侵。（圖／取自Pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

美國舊金山發生可怕的綁架性侵案，一名74歲華裔婦人早上在住家外運動時，被一名陌生男子強行拖走，拉進屋內連續性侵5個小時，最後又被遺棄在街上。警方目前已經逮捕這名惡男，並將其居留在監獄中，以性侵、傷害等多項罪名起訴。

這起事件發生在當地時間10日上午8點多，這名74歲婦人在舊金山南部麥拉倫公園（McLaren Park）的布拉格街（Prague Street）運動，結果被47歲的男子阿瑪多（Manuel Jesus Amador）強行拉到路邊的房子裡，還被家中的一隻比特犬咬傷腳踝。

阿瑪多把開婦人帶進房間內，鎖上門，把對方強行壓制在床上，連續性侵了大約4、5個小時，期間還勒住脖子，導致婦人大約失去意識30分鐘。之後，阿瑪多將婦人衣服穿好，再次拖到大街上，直接丟在原地，當時婦人已經呈現意識不清的狀態，直到一名路人經過報警，婦人才被送到舊金山綜合醫院。

一個禮拜後，警方逮捕了宏都拉斯裔的阿瑪多，並以強制性侵、暴力威脅、綁架等多項罪名起訴。舊金山地區檢察官希望法官不要讓阿瑪多保釋，認為其罪行嚴重，即便是暫時恢復自由，都可能對大眾造成危險，他們在起訴書中寫道，「這是非常過分的行為，即使加害人沒有前科，也不足以減輕他犯罪的嚴重性」。

阿瑪多目前已經被關進郡立監獄內，將會在當地時間23日早上出席聽證會，法官將會決定他是否能保釋。當地媒體「San Francisco Chronicle」報導，三名布拉格街的鄰居都表示，從未聽過阿瑪多的名字，或是那隻具有攻擊性的狗。