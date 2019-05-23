嘉義雙人房一晚10400元　網傻…可住5星飯店了！業者：坪數大視野好

▲該歲時紀雙人房，假日一晚高達10400元。（圖／翻攝飯店官網）

網搜小組／綜合報導

為了刺激國旅商機，觀光局推出一晚補助住宿500元方案，不過一名網友在找嘉義飯店時，驚見一間10坪雙人套房、含早餐，假日價格竟要破萬元。網友紛紛看傻了，直呼「盤子價？」「在日本都可以溫泉旅館一泊二食了」。對此，這家曾獲選「台灣最美飯店」的業者回應，一般房型約3至5千元上下，而歲時紀雙人房因坪數較大，視野較美，因此價格比較貴。

一名網友在《PTT》分享訂房經驗，他比較多家雙人房的價格，卻發現嘉義某飯店的歲時紀雙人房要價10400元，實際找到網站，可見裝潢走簡約溫馨風格，格局明亮，附有浴缸、乾濕分離衛浴，空間約10坪大，還有一個小客廳，共享設備有游泳池等。

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▲舒服的陽光灑落，加上木質裝潢，房型走無印風格。（圖／翻攝飯店官網）

原PO不禁好奇詢問，「why？有卦嗎？」、「各位覺得這間飯店房間住一晚多少？」該篇文章掀起網友熱議，紛紛回應「漂亮，但沒到一萬的價值」、「太貴了吧，又不是在觀光區」、「市區雙人房四、五千還能接受」、「最多2000（元），一萬去可以五星級飯店了」、「一萬也太盤」。

▲▼原價16000元，平日價格打對折變8000元。（圖／翻攝飯店官網）

不過也有人質疑是飯店原訂價「定價都這樣啊，跟門路嗎可以打4至5折」、「你484（是不是）拿牌價出來，牌價不能這樣比」。《ETtoday新聞雲》實際到飯店官網查詢，首頁的確如原PO照片顯示，平日價格8000元、假日10400元、連續假日或跨年12000元，不過點進「立即預約」按鍵後，就會跳到另一個頁面，原價顯示為16000元，平日價格降為7800至8000元，假日維持10400元，連續假日也為12000元。記者向店家求證，張姓女客服透露，該房間是最大的房型，視野也比較好，因此價格比較貴。

事實上，該飯店是亞洲首座以高山茶為主題體驗的文創設計旅店，建築外觀如同白色積木堆疊，就是以茶箱樣貌幾何堆疊，潔白極簡的風格，經常吸引文青、部落客朝聖打卡拍照。不僅如此，上個月飯店才透過「台灣最美飯店爭霸戰」網路票選，以57,575票奪下2019年最美飯店寶座，且在訂房網站上都有不錯的評價。

▲部分網友覺得價格也點貴！（圖／翻攝自PTT）